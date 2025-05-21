ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتفاق في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتفاق في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستقبل ملعب الأمير عبدالله الفيصل، مباراة هامة وقوية تجمع بين الأهلي والاتفاق لحساب مواجهات الجولة 33 من دوري روشن السعودي 2024-2025 في مواجهة قوية.

الأهلي يدخل المباراة بهدف مواصلة السعي نحو المربع الذهبي لإنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن بالنسبة لأنصار بطل دوري أبطال آسيا.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتفاق في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

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ما موعد مباراة الأهلي والاتفاق في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الأهلي والاتفاق في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الخميس 22 مايو 2025 على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية ومصر.



ما القنوات الناقلة ل مباراة الأهلي والاتفاق في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة الأهلي والاتفاق في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

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كيف تشاهد مباراة الأهلي والاتفاق في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".