دوري روشن السعودي
team-logoالأهلي
team-logoالاتحاد
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستكمل الاتحاد والأهلي منافسات دوري روشن السعودي مرة أخرى، حين يستعدان لموعد الإثارة في ديربي جدة لحساب الجولة 25 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

الأهلي يريد مواصلة مطاردة المتصدر النصر في خضم موسم تبدو فيه الإثارة والندية في أعلى مستوياتها على اللقب، لكنه يواجه طموح الاتحاد صاحب المركز الخامس في دخول المربع الذهبي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الأهلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الأهلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الجمعة 6 مارس 2026، على ملعب الإنماء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانيةعبدالله الحربي

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الأهلي ضد الاتحاد

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ماتياس يايسله

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سيرجيو كونسيساو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الأهلي والاتحاد في المباريات الأخيرة

الأهلي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
15/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

الاتحاد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ المواجهات بين الأهلي والاتحاد في المباريات الأخيرة

الأهلي

آخر 5 مباريات

الاتحاد

3

انتصارات

1

تعادل

1

انتصار

5

الأهداف المسجلة

3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5

ترتيب الأهلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026

