تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
كأس العرب
team-logoالأردن
team-logoالإمارات العربية المتحدة
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة الأردن والإمارات في كأس العرب 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأردن والإمارات في كأس العرب 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يتزين استاد البيت، لاستضافة مباراة هامة تجمع بين منتخبي الأردن والإمارات في الجولة الأولى من مجموعات كأس العرب 2025.

يطمح منتخب الأردن لاستغلال البطولة والاستعداد لبطولة كأس العالم 2026 والتي تأهل لها للمرة الأولى في تاريخه.

أما الإمارات، فيرغب في مصالحة جماهيره بعد الخروج من تصفيات كأس العالم وعدم المشاركة في البطولة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأردن والإمارات في كأس العرب 2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الأردن والإمارات في كأس العرب 2025؟

موعد مباراة الأردن والإمارات في كأس العرب 2025، هو الأربعاء 3 ديسمبر 2025،على استاد البيت.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساء بتوقيت السعودية والأردن، التاسعة مساء بتوقيت الإمارات.

crest
كأس العرب - المجموعة الثالثة

ما القنوات الناقلة لمباراة الأردن والإمارات في كأس العرب 2025؟

تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2025 عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، وذلك عبر قناتي beIN SPORTS HD و beIN Xtra 1، وأكدت المجموعة أن البطولة مذاعة على قنواتها بالمجان بشكل كامل دون أي اشتراك.

كما ستذاع أيضًا مباريات بطولة كأس العرب 2025 عبر قنوات الكاس القطرية، دبي الرياضية، أبو ظبي الرياضية، والكويت الرياضية بصورة مفتوحة للجمهور العربي.

كيف تشاهد مباراة الأردن والإمارات في كأس العرب 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الأردن والإمارات في كأس العرب 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر موقع "يوتيوب" من خلال القناة الرسمية لشبكة "بي إن سبورتس"

القنوات الناقلةالمعلق
beIN SPORTS HDعامر الخوذيري
قنوات الكأسخالد الحدي
أحمد المعمري
أبو ظبي الرياضية 1-
 الشارقة الرياضيةموسى عيد
دبي الرياضية 1راشد الدوسري
الكويت الرياضية-
شاشاعلي دراج

تاريخ مواجهات الأردن والإمارات الأخيرة

الأردن

آخر 5 مباريات

الإمارات

1

انتصار

1

تعادل

3

انتصارات

5

الأهداف المسجلة

10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

نتائج الأردن والإمارات  في المباريات الأخيرة

الأردن
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

الإمارات
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب الأردن والإمارات في كأس العرب 2025

إعلان
0