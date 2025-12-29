تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
بلال محمد

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت..

يستضيف الاتفاق، نظيره النصر، في مواجهة قوية ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب إيجو.

النصر يدخل المباراة راغبًا في مواصلة الحفاظ على صدارته والعودة للقب طال انتظار جماهير العالمي له.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الاتفاق والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة النصر القادمة ضد الاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025، على ملعب ايجو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانيةفهد العتيبي

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الاتفاق والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الاتفاق والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الاتفاق والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الاتفاق والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الاتفاق ضد النصر

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سعد الشهري

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جورج جيسوس

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الاتفاق والنصر في المباريات الأخيرة

الاتفاق
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

النصر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
19/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ المواجهات بين الاتفاق والنصر في المباريات الخمس الأخيرة

الاتفاق

آخر 5 مباريات

النصر

2

انتصاران

0

تعادل

3

انتصارات

6

الأهداف المسجلة

10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب الاتفاق والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026

0