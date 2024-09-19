ما القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يطمح النصر لتلافي آثار البداية المترنحة في دوري روشن السعودي 2024-2025 حين يواجه الاتفاق على ملعب الأخير في الجولة الرابعة من عمر المسابقة.
النصر يحتل المركز السابع غير المعتاد بالنسبة له، برصيد 5 نقاط من 3 مباريات، بواقع انتصار وتعادلين.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.
ما موعد مباراة الاتفاق والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
موعد مباراة الاتفاق والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025، هو الجمعة 20 سبتمبر 2024، على ملعب نادي الاتفاق.
ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء بتوقيت السعودية ومصر.
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ما القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
تُنقل مباراة الاتفاق والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.
كيف تشاهد مباراة الاتفاق والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟
يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".
|المباراة
|الاتفاق - النصر
|التاريخ
|الجمعة 20 سبتمبر 2024
|الموعد
|21:00 السعودية ومصر
|الملعب
|نادي الاتفاق
|القنوات الناقلة
SSC SPORT 1 HD
|المشاهدة عبر الإنترنت
|شاهد
|التعليق
|عيسى الحربين