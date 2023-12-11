ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي في افتتاح كأس العالم للأندية 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي في افتتاح كأس العالم للأندية 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تنطلق منافسات كأس العالم للأندية 2023 في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بمواجهة مثيرة بين صاحب الأرض وحامل لقب دوري روشن ، الاتحاد ضد أوكلاند سيتي.

الاتحاد خسر في آخر مباراة له في دوري روشن قبل الاستعداد لمونديال الأندية أمام ضمك، لكن لديه فرصة للسير على خطى فرق الدول المنظمة العربية التي قدمت نجاحات في كأس العالم مثل الرجاء المغربي والعين الإماراتي، كما وصل الهلال إلى نهائي النسخة الماضية.

وتعد هذه المشاركة الثانية للنمور بعد نسخة 2005 والتي حصد فيها الاتحاد المركز الرابع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد أوكلاند سيتي في افتتاح كأس العالم للأندية 2023، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي في افتتاح كأس العالم للأندية 2023؟

مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي في افتتاح كأس العالم للأندية 2023 تُقام يوم الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023، على ملعب الجوهرة المشعة.

وسوف تنطلق المواجهة المرتقبة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي في افتتاح كأس العالم للأندية 2023 ؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2023 عبر قنوات SSC السعودية وبالتأكيد ستجد مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي على شاشاتها.

وخصصت الشبكة السعودية قناة SSC SPORT 1 HD لنقل فعاليات المواجهة بتعليق فارس عوض.

وذلك بجانب قناة SSC SPORT 5 HD بتعليق محمد حسين.

التاريخ الثلاثاء 13 ديسمبر 2023 موعد المباراة 21:00 السعودية، 20:00 مصر الملعب الجوهرة المشعة القنوات الناقلة SSC SPORT 1 HD

SSC SPORT 5 HD التعليق فارس عوض

محمد حسين

كيف تشاهد مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي في افتتاح كأس العالم للأندية 2023 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي في افتتاح كأس العالم للأندية 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق شاهد، والذي يذيع كافة مباريات كأس العالم للأندية.

وسوف يقوم فارس عوض بالتعليق على المباراة عبر تطبيق شاهد.