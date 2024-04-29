ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال في كأس الملك السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستقبل ملعب الجوهرة المشعة، كلاسيكو جديد للكرة السعودية، والذي سيجمع بين الاتحاد والهلال، في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2023-2024.

تاريخ مباريات الفريقين، بدأ منذ ستينيات القرن الماضي، ويمتد حتى يومنا هذا وبه الكثير من المباريات واللحظات المثيرة، ودائمًا ما تتسم تلك المواجهات بالأهداف الغزيرة منذ المواجهة الأولى.

وسنكون على موعد مع مباراة قوية قد تكون الأمل الوحيد للاتحاد كي لا يخرج خالي الوفاض من الموسم، بينما يطمح الزعيم الهلالي لاكتساح كل شيء خصوصًا بعد الخروج من دوري أبطال آسيا على يد العين الإماراتي.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة الاتحاد والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الاتحاد والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2023-2024 هو يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2024 على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات كأس الملك السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الاتحاد والهلال على شاشتها.

وسوف يتم نقل المباراة على قناة SSC SPORT 1 HD بتعليق فارس عوض.

كيف تشاهد مباراة الاتحاد والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات كأس الملك السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

وسوف يتم إذاعة مباراة الاتحاد والهلال عبر تطبيق شاهد.