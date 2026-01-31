ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الاتحاد، نظيره النجمة، في مواجهة هامة ضمن مواجهات الجولة العشرين من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على استاد الإنماء.

الاتحاد يدخل المباراة وعينه على الفوز كي يقترب من المناطق المتقدمة خصوصًا أن المباراة سهلة نظريًا إذ يلتقي النجمة صاحب المركز الأخير.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الاتحاد والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الاتحاد والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الأحد 1 فبراير 2026، على استاد الإنماء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الاتحاد والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الاتحاد والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الاتحاد والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الاتحاد ضد النجمة التشكيل المتوقع البدلاء المدرب سيرجيو كونسيساو التشكيل المتوقع البدلاء المدرب ماريو سيلفا

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الاتحاد والنجمة في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الاتحاد والنجمة في المباريات الخمس الأخيرة

الاتحاد المباراة الأخيرة النجمة 1 انتصار 0 تعادل 0 انتصار النجمة 0 - 1 الاتحاد 1 الأهداف المسجلة 0 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/1 سجل كلا الفريقين 0/1

ترتيب الاتحاد والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026