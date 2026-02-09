ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستقبل ملعب الإنماء مباراة هامة وقوية تجمع بين الاتحاد والغرافة، ضمن مواجهات الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

ويدخل الاتحاد المباراة، بهدف الفوز الثاني على التوالي بعدما انتصر على ناساف في الجولة الماضية على أرضه، فلا مجال لفقدان أي نقاط، إذ يحتل النمور المركز السادس برصيد 9 نقاط.

على الجانب الآخر يطمح الغرافة لتحسين وضعه في الجدول والدخول إلى قائمة الثمانية الكبار، إذ يتواجد في المركز التاسع برصيد 6 نقاط.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والغرافة في الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الاتحاد والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

موعد مباراة الاتحاد والغرافة في الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 هو يوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، على ملعب الإنماء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة والربع مساءً بتوقيت الإمارات

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس وقنوات الكأس حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، عبر شاشتهم.

وخصصت بي إن سبورتس قناة beIN SPORTS 2 HD بتعليق علي سعيد الكعبي، بينما يأتي اللقاء عبر الكأس 6 بصوت خليل البلوشي.

كيف تشاهد مباراة الاتحاد والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الاتحاد والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

كما يتم نقل اللقاء عبر تطبيق شووف الخاص بقنوات الكأس.

التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026

التشكيلات المحتملة الاتحاد ضد الغرافة التشكيل المتوقع البدلاء المدرب سيرجيو كونسيساو التشكيل المتوقع البدلاء المدرب بيدرو مارتينز

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الاتحاد والغرافة في المباريات الأخيرة

ترتيب الاتحاد والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026