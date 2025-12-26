ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الهلال، نظيره الشباب، في مواجهة من العيار الثقيل ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب الإنماء.

الاتحاد يدخل المباراة في المركز السابع وعينه على تحقيق انتصار يقربه من المربع الذهبي في ظل ابتعاد النمور عن المنافسة على اللقب بشكل كبير من أول الجولات.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم السبت 27 ديسمبر 2025، على ملعب الإنماء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية مشاري القرني

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الاتحاد ضد الشباب التشكيل المتوقع البدلاء المدرب سيرجيو كونسيساو التشكيل المتوقع البدلاء المدرب إيمانول ألجواسيل

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الاتحاد والشباب في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الاتحاد والشباب في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026