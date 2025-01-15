ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرائد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرائد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يطمح الاتحاد لمواصلة مشواره لإعادة لقب دوري روشن السعودي إلى خزائنه ولو أن المنافسة كبيرة مع الهلال لكن "النمور" يريدون التشبث بآمالهم كاملة.

في الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 يستضيف الاتحاد فريق الرائد، وسط أهداف أخرى تمامًا للضيوف الذين يريدون تحسين مركزهم الثاني عشر.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرائد في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

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ما موعد مباراة الاتحاد والرائد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الاتحاد والرائد في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الخميس 16 يناير 2025 على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة مساء بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر..

ما القنوات الناقلة ل مباراة الاتحاد والرائد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الاتحاد والرائد على شاشتها.

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كيف تشاهد مباراة الاتحاد والرائد في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".