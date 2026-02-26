ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الاتحاد، نظيره الخليج، في مواجهة ضمن الجولة الرابعة والعشرين في دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.
الاتحاد يبحث عن العودة لسكة الانتصارات بعدما بات في المركز السادس حاليًا وهو يواجه طموح الخليج صاحب المركز التاسع في تحسين موقعه بجدول الترتيب.
وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة الاتحاد والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026؟
موعد مباراة الاتحاد والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الجمعة 27 فبراير 2026، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026؟
حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.
|القنوات الناقلة
|التعليق
|ثمانية
|مشاري القرني
ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الاتحاد والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026؟
يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:
|القمر
|عرب سات
|التردد
|11919
|الاستقطاب
|أفقي (H)
|معدل الترميز
|27500
|معدل الخطأ
|3/4
|القمر
|نايل سات
|التردد
|12360
|الاستقطاب
|عمودي (V)
|معدل الترميز
|27500
|معدل الخطأ
|3/4
كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الاتحاد والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟
أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الاتحاد والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.
لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا
لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا