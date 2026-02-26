Goal.com
دوري روشن السعودي
team-logoالاتحاد
team-logoالخليج
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الاتحاد، نظيره الخليج، في مواجهة ضمن الجولة الرابعة والعشرين في دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

الاتحاد يبحث عن العودة لسكة الانتصارات بعدما بات في المركز السادس حاليًا وهو يواجه طموح الخليج صاحب المركز التاسع في تحسين موقعه بجدول الترتيب.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الاتحاد والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الاتحاد والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الجمعة 27 فبراير 2026، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانيةمشاري القرني

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الاتحاد والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الاتحاد والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الاتحاد والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الاتحاد ضد الخليج

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سيرجيو كونسيساو

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جيورجوس دونيس

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الاتحاد والخليج في المباريات الأخيرة

الاتحاد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
15/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

الخليج
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ المواجهات بين الاتحاد والخليج في المباريات الأخيرة

الاتحاد

آخر 5 مباريات

الخليج

2

انتصاران

3

تعادلات

0

انتصار

14

الأهداف المسجلة

9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
5/5

ترتيب الاتحاد والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026

