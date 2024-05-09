ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والاتفاق في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والاتفاق في الجولة 31 من دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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مباراة هامة تنتظر كلًا من الاتحاد والاتفاق في الجولة 31 دوري روشن السعودي وذلك بعد أن وصل الفريقان إلى هذه المحطة ولهما أهداف متباينة.

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الاتحاد يطمح لدخول المربع الذهبي على أقل تقدير وإنهاء الموسم به، في ظل فشله الأكيد في الحصول على المركز الأول أو حتى الوصافة.

أما الاتفاق فيحتل المركز السابع، ويستطيع أن يحسن مركزه حال الفوز على صاحب المركز الخامس، الاتحاد.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والاتفاق في الجولة الحادية والثلاثين من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة الاتحاد والاتفاق في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الاتحاد والاتفاق في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الجمعة 10 مايو 2024 على ملعب الجوهرة المشعة.

وتُقام المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر..

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والاتفاق في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الاتحاد والاتفاق على شاشتها وبالتحديد عبر قناة SSC HD.

وخصصت القناة كلا من SSC SPORT 1 SD وSSC SPORT 1 HD لمشاهدة المباراة بتعليق كل من عبد الله الغامدي، وفهد عريشي.

كيف تشاهد مباراة الاتحاد والاتفاق في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

وسوف يتم إذاعة مباراة الأخدود والنصر عبر تطبيق شاهد.

المباراة الاتحاد - الاتفاق التاريخ الجمعة 10 مايو 2024 الموعد 21:00 السعودية ومصر الملعب الجوهرة المشعة القنوات الناقلة شاهد التعليق عبد الله الغامدي - فهد عريشي

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