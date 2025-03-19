ما القنوات الناقلة لمباراة إيران والإمارات في تصفيات كأس العالم 2026؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إيران والإمارات في تصفيات كأس العالم 2026 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يحل منتخب الإمارات، ضيفاً على إيران، في ستاد آزادي ضمن مباريات الجولة السابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

يدخل المنتخب الإماراتي المباراة وعينه على تحقيق الفوز ولا شيء آخر من أجل تقليل فارق النقاط بينهم وبين المنتخب الإيراني، ولمواصلة المسيرة نحو بطولة يتمنى المشاركة بها.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إيران والإمارات في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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متى موعد مباراة إيران والإمارات في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة إيران والإمارات في تصفيات كأس العالم 2026 هو يوم الخميس 20 مارس 2025، على ملعب آزادي.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة إيران والإمارات في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تذاع مباريات تصفيات آسيا لكأس العالم عبر شبكة قنوات beIN SPORTS ، كما تنقل قنوات الكاس القطرية المباراة،

لذلك يمكنك متابعة مباراة إيران والإمارات على قناة beIN Sports 3، بتعليق علي سعيد الكعبي، وقناة الكأس 7 بتعليق منتصر الأزهري.

كيف تشاهد مباراة إيران والإمارات في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

من الممكن مشاهدة مباراة إيران والإمارات من خلال حساب شووف الخاص بنقل المحتوى الذي تبثه قنوات الكاس.

كذلك سيقوم تطبيق TOD بنقل المباراة من خلفية إذاعتها على شبكة قنوات بي إن سبورتس.

وإن كنت خارج الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.