Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإيطالي
team-logoأودينيزي
ستاديو فريولي
team-logoروما
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة أودينيزي وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة أودينيزي وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب فريولي لاستقبال مباراة مهمة تجمع أودينيزي وروما ضمن الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك الجيلاروسي 43 نقطة، يحتل بها المركز الرابع بعد التعادل المثير في اللقاء السابق ضمن السيري آ أمام ميلان، ويسعى الذئاب لعدم التفريط في نقاط المباراة القادمة، في ظل المنافسة الشرسة على صدارة السكوديتو.

على الجانب الآخر يحتل أودينيزي المركز الـ 11 برصيد 29 نقطة، ويطمح في تقديم عروض جيدة والخروج بنتيجة إيجابية، خاصة بعد آن أرتفعت معنوياتهم آثر الانتصار في الجولة السابقة على فيرونا بثلاثية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أودينيزي وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

ما موعد مباراة أودينيزي وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة أودينيزي وروما في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الإثنين 2 فبراير 2026، على ملعب فريولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة وخمسة وأربعين دقيقة بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
ستاديو فريولي

ما القنوات الناقلة لمباراة أودينيزي وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة أودينيزي وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tv-

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة أودينيزي وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة أودينيزي وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

 الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5شاهد الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة أودينيزي وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة أودينيزي ضد روما

أودينيزيHome team crest

3-4-2-1

التشكيل

3-4-2-1

Home team crestروما
40
مادوكا اوكوي
31
ثوماس كريستينسين
13
نيكولو بيرتولا
28
عمر سوليت
14
آرثر عطا
2
سابا جوجليتشيدزه
8
جيسبير كارلستروم
32
يورغن إيكيلينكامب
33
جوردان زيمورا
38
L. Miller
9
كينان ديفيس
99
ميل سفيلار
23
جيانلوكا مانشيني
5
إيفان نديكا
87
دانييلي غيلاردي
4
بريان كريستانتي
8
نيل العيناوي
19
زكي شيليك
43
ويسلي
18
ماتياس سولي
7
لورينزو بيليجريني
14
دونيايل مالين

3-4-2-1

روماAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • كوستا رونيايتش

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جيان بييرو غاسبيريني

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج أودينيزي وروما في المباريات الأخيرة

أودينيزي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

روما
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
3/5

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

تاريخ مواجهات أودينيزي وروما الأخيرة

أودينيزي

آخر 5 مباريات

روما

0

انتصار

0

تعادل

5

انتصارات

3

الأهداف المسجلة

12
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب أودينيزي وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026

إعلان
0