ما الفرق الفائزة بدوري أبطال إفريقيا عبر التاريخ؟

أحمد الغنام
AHLY Merrikh Omdurman CAF CL 05,03,2022AHLY Twitter
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تعرف على أكثر الفرق فوزًا بدوري أبطال إفريقيا عبر التاريخ، والفرق الأكثر نجاحًا في تاريخ البطولة..

عندما نتحدث عن تاريخ المتوجين بلقب دوري أبطال إفريقيا، يجب أن نتلفت في المقام الأول إلى سيطرة الأندية المصرية بشكل عام، والأهلي بشكل خاص على لقب البطولة.

الأهلي، تمكن من تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا في إحدى عشر مناسبة، وهو الأكثر تتويجًا بالبطولة على مدار التاريخ، متفوقًا على أقرب منافسيه بضعف عدد الألقاب.

السؤال الآن، ما هو سجل الفائزين بلقب دوري أبطال إفريقيا، وهو ما نتعرف عليه في التقرير التالي مع "جول GOAL".

ما هو سجل الفائزين بدوري أبطال إفريقيا عبر التاريخ؟

يسيطر الأهلي المصري على بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل كبير، حيث يعد أكثر الفرق تتويجًا بالبطولة برصيد 11 لقبًا.

فيما يواصل نادي الزمالك مطاردة غريمه التقليدي في دوري أبطال إفريقيا، حيث توج بخمسة ألقاب آخرها في 2002، وهو نفس عدد ألقاب مازيمبي الكونغولي.

وفي المجمل حقق 26 ناديًا لقب دوري أبطال إفريقيا على مدار تاريخ البطولة الطويل.

الفريق

البطل

الوصيف

سنوات التتويج

سنوات الوصافة

الأهلي - مصر

11

5

1982, 1987, 2001, 2005, 2006, 2008, 2012, 2013, 2020, 2021, 2023

1983, 2007, 2017, 2018,2022

الزمالك - مصر

5

3

1984, 1986, 1993, 1996, 2002

1994, 2016, 2020

مازيمبي - الكونغو

5

2

1967, 1968, 2009, 2010, 2015

1969, 1970

الترجي - تونس

4

4

1994, 2011, 2018, 2019

1999, 2000, 2010, 2012

هافيا - غينيا

3

2

1972, 1975, 1977

1976, 1978

الوداد - المغرب

3

3

1992, 2017,2022

2011, 2019,2023

الرجاء - المغرب

3

1

1989, 1997, 1999

2002

كانون ياوندي - الكاميرون

3

0

1971, 1978, 1980

-

أشانتي كوتوكو - غانا

2

5

1970, 1983

1967, 1971, 1973, 1982, 1993

شبيبة القبائل - الجزائر

2

0

1981, 1990

-

إنيمبا - نيجيريا

2

0

2003, 2004

-

وفاق سطيف - الجزائر

2

0

1988, 2014

-

فيتا كلوب - الكونغو الديمقراطية

1

2

1973

1981, 2014

هارتس أوف أوك - غانا

1

2

2000

1977, 1979

النجم الساحلي - تونس

1

2

2007

2004, 2005

الإسماعيلي - مصر

1

1

1969

2003

أورلاندو بايرتس - جنوب إفريقيا

1

1

1995

2013

أسيك ميموزا - ساحل العاج

1

1

1998

1995

ماميلودي صن داونز - جنوب إفريقيا

1

1

2016

2001

أوريكس دوالا - الكاميرون

1

0

1965

-

استاد أبيدجان - ساحل العاج

1

0

1966

-

كارا برازافيل - جمهورية الكونغو

1

0

1974

-

مولودية الجزائر

1

0

1976

-

يونيون دوالا - الكاميرون

1

0

1979

-

الجيش الملكي - المغرب

1

0

1985

-

الإفريقي - تونس

1

0

1991

-

دراجون - الكونغو الديمقراطية

0

2

-

1980, 1985

هارتلاند - نيجيريا

0

2

-

1988, 2009

شوتينج ستارز - نيجيريا

0

2

-

1984, 1996

الهلال - السودان

0

2

-

1987, 1992

مولودية وهران - الجزائر

0

1

-

1989

القطن - الكاميرون

0

1

-

2008

أفريكا سبورت - ساحل العاج

0

1

-

1986

غزل المحلة - مصر

0

1

-

1974

أشانتي جولد - غانا

0

1

-

1997

ريال باماكو - مالي

0

1

-

1966

الملعب المالي - مالي

0

1

-

1964

إينوجو رينجرز - نيجيريا

0

1

-

1975

نجم فيلانتي - توجو

0

1

-

1968

الصفاقسي - تونس

0

1

-

2006

سيمبا - أوغندا

0

1

-

1972

ناكيفوبو فيلا - أوغندا

0

1

-

1990

ناكانا - زامبيا

0

1

-

1991

ديناموز - زيمبابوي

0

1

-

1998

اتحاد الجزائر- الجزائر

0

1

-

2015

كايزر تشيفيز - جنوب إفريقيا

0

1

-

2021