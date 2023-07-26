ما السبب؟ بيلينجهام لم يسجل حتى الآن بشكل رسمي في ريال مدريد!

بيلينجهام مهدد بالاستبعاد من أولى مباريات ريال مدريد بالدوري!

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، أن جود بيلينجهام، الوافد الجديد لفريق ريال مدريد لم يتم تسجيله رسميًا حتى الآن بقائمة الفريق.

وانضم بيلينجهام، البالغ من العمر 20 عامًا، إلى ريال مدريد هذا الصيف قادمًا من بوروسيا دروتموند بمبلغ مالي ضخم بعد منافسة العديد من الفرق لضم النجم الشاب.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن ريال مدريد لم يسجل جود بيلينجهام، حتى الآن في رابطة الدوري الإسباني، وهذا يعني بأنه لن يشارك في مباراة أتلتيك بلباو بالجولة الأولى من الدوري الإسباني للموسم الجديد، والأمر ينطبق أيضًا على زميله الجديد داني سيبايوس.

وتابعت الصحيفة، أنه تم تسجيل الصفقات الأخرى للفريق الإسباني مثل أردا جولر، وإبراهيم دياز، وجارسيا وخوسيلو.

وأضافت الصحيفة، أنه لم يتم الكشف عن سبب تأخر تسجيل باقي اللاعبين حتى الآن، ويتبقى 18 يومًا حتى المباراة الأولى لريال مدريد، ويجب أن يتم تسجيل بيلينجهام قبل الموعد النهائي للمباراة الأولى.