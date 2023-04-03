ما الذي يحدث؟ .. انتهاء موسم لاعب جديد في الهلال!

كابوس الإصابات مازال يُطارد نجوم الهلال

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يعيش الهلال واحدًا من أصعب مواسمه وأكثرها سوءًا على صعيد الإصابات، إذ خسر خلاله العديد من نجومه لفترات طويلة وأبرزهم القائد سلمان الفرج والظهير ياسر الشهراني الذي انتهى موسمه مع الفريق منذ استئناف دوري روشن عقب انتهاء كأس العالم قطر 2022.

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صحيفة الرياضية السعودية حملت أخبارًا صادمة جديدة بشأن كابوس الإصابات، حيث أكدت انتهاء موسم لاعب جديد في الهلال بعد الشهراني، وهو قلب الدفاع متعب المفرج الذي أجرى جراحتين مؤخرًا.

المدافع السعودي أجرى جراحة لعلاج قطع في الرباط الصليبي في مايو 2022 وكان يُتوقع عودته للعب في النصف الثاني من الموسم الجاري لكنه اضطر لإجراء جراحة أخرى لتنظيف الغضروف في فبراير الماضي.

صاحب الـ26 عامًا يُنفذ حاليًا برنامج التأهيل الخاص به في عيادة الهلال، وقد أشارت الرياضية إلى أن هذا البرنامج لن ينتهي قبل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد مما يُنهي موسمه الجاري مع الهلال.

المفرج لعب 11 مباراة في الدوري السعودي 2021-2022 بجانب 3 مباريات في دوري أبطال آسيا 2022، لكنه لم يلعب أي دقيقة هذا الموسم.

يُشار إلى أن الاتحاد يتصدر جدول الترتيب برصيد 50 نقطة ويُطارده النصر بفارق نقطة واحدة، فيما يتواجد الشباب ثالثًا بـ44 نقطة والهلال رابعًا بـ42 مع بقاء مباراة مؤجلة سيخوضها مساء الثلاثاء القادم أمام الفيحاء.

Shahid