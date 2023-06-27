ما الذي يحدث؟ .. الاتحاد يبحث عن مدرب جديد ويتخلى عن 12 لاعبًا

الاتحاد يستعد لموسم صعب يخوض به غمار كأس العالم للأندية

يتمتع الاتحاد بحالة من الاستقرار الفني عكس منافسيه في دوري روشن السعودي، حيث لم يستقر الهلال والنصر والأهلي حتى الآن على مدربيهم للموسم الجديد فيما يُواصل العميد العمل مع البرتغالي نونو سانتو الذي قاده للفوز بلقب الموسم الماضي.

الأخبار الجديدة الواردة من صحيفة الرياضية تُفيد أن الاتحاد سينضم لمجموعة الأندية الباحثة عن مدرب جديد لكن ليس للفريق الأول بل الرديف الذي يستعد للمشاركة في دوري الرديف الموسم القادم، حيث لا يرغب سانتو بقيادته للتركيز مع الفريق الأول.

الصحيفة أوضحت أن الإدارة لم تُحدد حتى الآن جنسية المدرب وإن كانت ستتجه للخيار المحلي أو الأجنبي، مشيرة إلى أن القرار حول ذلك متوقع اتخاذه خلال الأسابيع القليلة القادمة.

من جانب آخر، كشفت الرياضية عن منح سانتو إدارة الاتحاد الضوء الأخضر لحسم مستقبل 12 لاعبًا لا يحتاجهم في الفريق الأول، وهم زياد الصحفي، خالد السميري، حازم الزهراني، محمد أبو عصيدة، محمد العوفي، نايف عسيري، حسين العيسى، مشعل ساني، رغدان سامر، باسل الحضيف، عبد العزيز الحسني، عمر الجدعاني.

وأوضحت أن سانتو أبلغ الإدارة بحرية اتخاذ القرار المناسب مع أولئك اللاعبين، سواء بإعارتهم أو بيعهم نهائيًا أو تحويلهم للفريق الرديف.