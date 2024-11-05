ماينان عن مواجهة ريال مدريد ومبابي: أنا خامس أفضل حارس في العالم

ماذا قال حارس ميلان؟

أكد حارس ميلان مايك ماينان أنه لا يشعر بالقلق من زميله الفرنسي كيليان مبابي، عندما يواجه ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أنه "ضمن أفضل حراس المرمى في العالم".

ويحل ميلان ضيفًا على ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2024-2025.

وقال ماينان في مؤتمر صحفي قبل المباراة: "يجب أن نعتمد على الروح الجماعية وليس على التكتيكات أو التألق الفردي، وجود لاعبين من ذوي خبرة يساعد، لكن علينا أن نلعب بروح عائلية".

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وفيما يتعلق بمواجهة كيليان مبابي ونجوم ريال مدريد، أضاف: "غدًا ستكون مباراة ضد كيليان. نتحدث دائمًا، وهو لاعب رائع، حتى لو كان يمر بفترة صعبة في الوقت الحالي. لا شك أنه سيقدم أداءً جيدًا".

وواصل: "كرة القدم تمنحني دائمًا الأدرينالين. أشعر بالحماس في مواجهة الجميع، لذا فإن أفضل شيء بالنسبة لي هو الفوز مع زملائي في الفريق".

وختم: "إذا لم أعتقد أنني الأفضل، فلن يفعل ذلك أحد من أجلي، أنا خامس أفضل حارس مرمى في العالم (في جوائز الكرة الذهبية)، لكن لا يزال يتعين عليّ التحسن. أولويتي هي مباراة الغد".