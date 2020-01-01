مايك تايسون يساهم في تغيير مسمى كامب نو

النادي الكتالوني أعلن بيع اسم ملعبه

أشارت تقارير في إسبانيا إلى تحركات من أحد الشركات التي يدخل نجم الملاكمة مايك تايسون في ملكيتها من أجل شراء حق تسمية ملعب "كامب نو" الخاص ببرشلونة.

برشلونة كان قد أعلن عن طرح اسم ملعبه للبيع لمدة موسم واحد، وأن عوائد العملية ستذهب بالكامل للجهود المبذولة من أجل مكافحة فيروس كورونا.

وذكر رجل الأعمال الإنجليزي ألكي ديفيد أنه قرر التقدم بعرض لشراء حق تسمية الملعب، وأنه في مفاوضات حالياً مع النادي الكتالوني، وذلك بحسب "ديلي ميل".

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ألكي هو الشريك الاقتصادي لنجم الملاكمة مايك تايسون، ويستثمران معاً في مجال العقارات والقنوات الفضائية، بالإضافة لامتلاكه شركة سويسكس الصحية.

ويقترح رجل الأعمال إطلاق مسمى "سويسكس كامب نو" على معقل البلوجرانا، ليمزج بين اسمه الأصلي وذلك الخاص بشركته المتخصصة بمجال الصحة.

وعلق ألكي قائلاً: "تلك فرصة مميزة ولحظة تاريخية بعالم الرياضة نظراً للظروف المحيطة، والتي تتماشى مع خططي، أثق في المقدرة على التوصل لاتفاق مع برشلونة".

ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة المتوقعة جراء بيع الأسم الخاص بملعب النادي الكتالوني، ومتى سيتم بداية عملية التغيير.