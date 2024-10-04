"لم تكن حبيبة ابني" .. بالاك يتوعد منتقدي علاقته العاطفية الجديدة برد رسمي

شدد على أنها لم تكن صديقة له

خرج النجم الألماني السابق مايكل بالاك، من أجل توضيح الحقيقة بخصوص علاقته الجديدة بشريكته "صوفيا شناديرهان" بعد الانتقادات الشديدة التي تعرض لها الفترة الأخيرة.

العارضة الألمانية البالغة من العمر 23 سنة، سبق أن أعلنت الشهر الماضي عن ارتباطها بعلاقة عاطفية مع لاعب تشيلسي وبايرن ميونخ السابق، وهو ما تسبب في حالة من الجدل، بعد ظهور ادعاءات بأنها كانت من الأصدقاء المقربين لابنه الراحل إميليو الذي لقى مصرعه في 2021 في حادث أليم.

ومن جانبه قال بالاك في بيان رسمي له نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية:"بسبب التقارير الإعلامية الأخيرة، أشعر بأنني مضطر لتقديم التوضيح التالي، شريكة حياتي صوفيا ليست الحبيبة السابقة لابني الراحل ولم تكن صديقة له".

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وأضاف صاحب الـ48 سنة:"سنتخذ إجراءات قانونية ضد كل الأكاذيب المنتشرة في الصحف، ونطلب منكم احترام خصوصيتنا أكثر من ذلك".

وكان بالاك قد انفصل عن زوجته السابقة سيمون لامبي عام 2012، لتقوم صوفيا بنشر صورة لها معه في جزيرة سيلت الألمانية في بحر الشمال، وهو الأمر الذي أدى إلى هجوم عنيف ضد النجم المعتزل بسبب فارق العمر بينهما والادعاءات حول صداقتها بابنه المتوفي.

جدير بالذكر أن بالاك اعتزل كرة القدم في عام 2012، بعد أن لعب لأندية كيمنيتسر وكايزرسلاوترن وباير ليفركوزن وبايرن ميونخ وتشيلسي وخاض 98 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا.