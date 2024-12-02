"كنت أفعل ذلك مع ماكسي لوبيز".. واندا نارا تطلب الشرطة لطرد ماورو إيكاردي من منزلها في الأرجنتين

ماذا حدث؟

كشف تقرير صحفي أن عارضة الأزياء ومقدمة البرانج واندا نارا، طلبت الشرطة لطرد زوجها المنفصل ماورو إيكاردي لاعب جلطة سراي، من عقار فاخر في الأرجنتين.

وعاد إيكاردي إلى وطنه لإجراء عملية جراحية بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، ويقال إنه انتقل في البداية إلى شقة في بوينس آيرس تملكها نارا، التي تواعد الآن المغني الأرجنتيني إيليان فالينزويلا.

وحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن اللاعب الأرجنتيني تلقى موعدًا نهائيًا حتى 25 نوفمبر الماضي لمغادرة العقار، لكنه رفضه ما أدى إلى تصاعد الجدال حتى تم استدعاء الشرطة المحلية.

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وأوضحت أنه "جرى تقديم أمر تقييدي على إيكاردي، ما يجبره على البقاء بعيدًا عن نارا".

ونقلت الصحيفة عن نارا: "أعرت له منزلي من القلب كما أفعل مع أي شخص، كما أفعل مع زوجي السابق ماكسي لوبيز كلما جاء إلى الأرجنتين، كان ذلك حتى 25 نوفمبر، وبعد ذلك احتجت إلى المنزل لأسباب شخصية".

واندا وإيكاردي يعيشان الآن حالة من الشد والجذب القانوني بخصوص إجراءات إنفصالهما، حيث وجهت عارضة الأزياء المعروفة اتهامات لمهاجم إنتر السابق بالعنف المنزلي والاعتداء.