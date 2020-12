مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

مانشستر يونايتد 0 × 0 مانشستر سيتي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

11' خطييييييييييييييييييييييييييرة لمانشستر يونايتد بعرضية من الركنية تلمس رأس لينديلوف ثم ينطلق لها ماكتوميناي وينزلق للكرة عند القائم الأيسر، لكنها تمر منه إلى ضربة مرمى.

11' بوجبا يرسل كرة من أمام يسار منطقة الجزاء إلى برونو في يمين المنطقة، فيرسل عرضية أرضية يبعدها الدفاع للركنية.

7' دي بروينه يمرر كرة لستيرلينج الذي يستلمها في يسار منطقة الجزاء، لكنها تطول منه وتمر إلى ضربة مرمى.

1' بداية الشوط الأول والمباراة...

التشكيل | 4-3-1-2

دافيد دي خيا

لوك شاو - هاري ماجواير - فيكتور ليندلوف - آرون بيساكا

بول بوجبا - سكوت ماكتوميناي - فريد

برونو فيرنانديش

ماسون جرينوود - ماركوس راشفورد

التشكيل | 4-2-3-1

إيدرسون

جواو كانسيلو - روبن دياش - جون ستونز - كايل ووكر

رودري - فيرناندينيو

رحيم ستيرلينج - كيفن دي بروينه - رياض محرز

جابرييل جيسوس

Your City team to take on United! 💙



XI | Ederson, Walker, Dias, Stones, Cancelo, Rodrigo, Fernandinho (C), De Bruyne, Mahrez, Sterling, Jesus



SUBS | Steffen, Gundogan, Laporte, Bernardo, Torres, Mendy, Foden



⚽️ @haysworldwide

🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/6xsGOaHfcL