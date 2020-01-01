مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة مانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي لحساب الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أولد ترافورد..

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مانشستر يونايتد 0 × 0 مانشستر سيتي

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11' خطييييييييييييييييييييييييييرة لمانشستر يونايتد بعرضية من الركنية تلمس رأس لينديلوف ثم ينطلق لها ماكتوميناي وينزلق للكرة عند القائم الأيسر، لكنها تمر منه إلى ضربة مرمى.

11' بوجبا يرسل كرة من أمام يسار منطقة الجزاء إلى برونو في يمين المنطقة، فيرسل عرضية أرضية يبعدها الدفاع للركنية.

7' دي بروينه يمرر كرة لستيرلينج الذي يستلمها في يسار منطقة الجزاء، لكنها تطول منه وتمر إلى ضربة مرمى.

1' بداية الشوط الأول والمباراة...

تشكيل مانشستر يونايتد:

التشكيل | 4-3-1-2

دافيد دي خيا

لوك شاو - هاري ماجواير - فيكتور ليندلوف - آرون بيساكا

بول بوجبا - سكوت ماكتوميناي - فريد

برونو فيرنانديش

ماسون جرينوود - ماركوس راشفورد

تشكيل مانشستر سيتي:

التشكيل | 4-2-3-1

إيدرسون

جواو كانسيلو - روبن دياش - جون ستونز - كايل ووكر

رودري - فيرناندينيو

رحيم ستيرلينج - كيفن دي بروينه - رياض محرز

جابرييل جيسوس

Your City team to take on United! 💙



XI | Ederson, Walker, Dias, Stones, Cancelo, Rodrigo, Fernandinho (C), De Bruyne, Mahrez, Sterling, Jesus



SUBS | Steffen, Gundogan, Laporte, Bernardo, Torres, Mendy, Foden



⚽️ @haysworldwide

🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/6xsGOaHfcL — Manchester City (@ManCity) December 12, 2020

مانشستر سيتي يأتي في المركز السابع برصيد 18 نقطة، فيما يتواجد اليونايتد بالمرتبة السادسة برصيد 19 نقطة، الفوز لأي منهما يجعله يقترب كثيرًا من القمة التي يعتليها الثنائي ليفربول وتوتنهام بـ24 نقطة.

في الوقت نفسه فإن بيب جوارديولا يُريد أن يثأر لنفسه ويحقق المجد في الديربي بعد أن هُزِم العام الماضي في أولد ترافورد بهدفين نظيفين، كما أن سجله أمام سولشاير ليس على أفضل ما يكون.

رأس المدرب أولي جونار سولشاير باتت على المقصلة حاليًا، وقد يُطاح به حال أن خسر الدوري بعد الخروج المُحبط من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة مانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي لحساب الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، والمقامة بملعب أولد ترافورد.