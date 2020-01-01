مانشستر سيتي وليون: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة مانشستر سيتي وأوليمبيك ليون في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2020، والتي تقام في ملعب جوزيه ألفالادي

مانشستر سيتي 0 × 0 ليون

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3' الرااااااااااااااائع مارسال يحرم السيتي من الأول بعد توغل بالكرة في يسار منطقة الجزاء من ستيرلينج الذي يرسل عرضية أرضية أبعدها مارسال قبل أن تصل لجيسوس.

3' بداية قوية معتادة للسيتي بتمريرات قصيرة، وتراجع تام لليون.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة.

أقصى الفريق الفرنسي يوفنتوس من دور 16 في مفاجأة قوية بعد أن فاز في الذهاب 1-0 وخسر في الإياب 2-1، ليتأهل لربع النهائي بقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض، كذلك وصل السيتي لهذا الدور بمفاجأة أخرى هي إقصاء ريال مدريد من الدور السابق، وذلك بعد الفوز ذهابًا وإيابًا بنفس النتيجة 2-1.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة مانشستر سيتي ضد أوليمبيك ليون في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2020، والتي تقام على ملعب جوزيه ألفالادي.