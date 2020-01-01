مانشستر سيتي وليون: مباشر لحظة بلحظة
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مانشستر سيتي 0 × 0 ليون
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3' الرااااااااااااااائع مارسال يحرم السيتي من الأول بعد توغل بالكرة في يسار منطقة الجزاء من ستيرلينج الذي يرسل عرضية أرضية أبعدها مارسال قبل أن تصل لجيسوس.
3' بداية قوية معتادة للسيتي بتمريرات قصيرة، وتراجع تام لليون.
1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة.
Final preparations underway! 💪— Manchester City (@ManCity) August 15, 2020
🔵 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/eU5Mq2yMtF
أقصى الفريق الفرنسي يوفنتوس من دور 16 في مفاجأة قوية بعد أن فاز في الذهاب 1-0 وخسر في الإياب 2-1، ليتأهل لربع النهائي بقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض، كذلك وصل السيتي لهذا الدور بمفاجأة أخرى هي إقصاء ريال مدريد من الدور السابق، وذلك بعد الفوز ذهابًا وإيابًا بنفس النتيجة 2-1.
أعزائي المتابعين أهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة مانشستر سيتي ضد أوليمبيك ليون في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2020، والتي تقام على ملعب جوزيه ألفالادي.