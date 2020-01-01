مانشستر سيتي وآرسنال: بث مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال في الجولة 28 من الإنجليزي، وهي الأولى للأزرق بعد العودة من توقف فيروس كورونا

مانشستر سيتي 0 × 0 آرسنال

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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25' بالفعل يدخل دافيد لويز ويخرج ماري في تبديل اضطراري ثاني لآرسنال.

22' دافيد لويز يتجهز للنزول في هذه الأثناء.

21' بابلو ماري يسقط في هذه الأثناء وجهاز طبي آرسنال يدخل الملعب لعلاجه.

20' الخطيييييييييير ووكر يتوغل حتى يدخل يمين منطقة الجزاء، ثم يمرر الكرة لجيسوس الذي يتركها للقادم من الخلف بغرابة، لكن لا يوجد زميل.

19' تمريرة أرضية أمامية من سيبايوس تبحث عن نكيتياه المنطلق في مناطق مانشستر سيتي، لكن جارسيا هو الأقرب.

18' ووكر يحاول التوغل في اليمين، لكن دفاع منظم من آرسنال.

16' ساكا ينفذ الركنية بعرضية يبعدها الدفاع الأزرق.

16' أوباميانج ينطلق بالكرة في اليسار ثم يرسل عرضية يبعدها ووكر للركنية.

15' عزيزي المتابع صدق أو لا تصدق .. آرسنال حتى الآن أفضل من مانشستر سيتي.

13' عرضية خطييييييييييرة من اليمين عن طريق ساكا يحولها نكيتياه إلى مرمى إيدرسون، لكن إلى ضربة مرمى من على يسار البرازيلي.

11' آرسنال حتى الآن ناجح في مجاراة مانشستر سيتي رغم ندرة الفرص.

10' بداية هجوم لآرسنال بتمريرات في الخلف، وضغط قوي من عناصر مانشستر سيتي.

9' ركنية للسيتي من على يمين المرمى ينفذها دي بروينه بعرضية تصل إلى محرز الذي يرسل تسديدة تعبر إلى ضربة مرمى من على يمين لينو.

8' تشاكا لن يكمل المباراة، ويخرج الآن بداعي الإصابة ويدخل بدلاً من سيبايوس.

5' تشاكا يشتكي من إصابة فيوقف الحكم اللعب لعلاجه.

4' دي بروينه ينفذ الضربة الحرة بتسديدة قوية تخرج إلى ضربة مرمى.

3' خطأ لمانشستر سيتي من على حافة منطقة الجزاء على يسار القوس بعد تدخل من ماري على ستيرلينج.

2' مانشستر سيتي على اليسار بالأزرق السماوي المعتاد، وآرسنال على اليمين بالأسود الرديف.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة.

"A message seen all around the world." 🌍



and players take a knee before kick-off to show support for the #BlackLivesMatter movement. 👊 pic.twitter.com/IJcoMM9IRL — Sky Sports (@SkySportsPL) June 17, 2020

دقيقة صمت تحت الأمطار على أرواح ضحايا فيروس كورونا، كذلك تضامنًا مع فقيد العنصرية جورج فلويد.

تشكيل آرسنال:

التشكيل | 4-2-3-1

بيرند لينو

كيريان تيرناي - شكودران موستافي - بابلو ماري - هيكتور بيليرين

جرانيت تشاكا - ماتيو جندوزي

إدي نكيتياه - جوسيف ويلكوك - بوكايو ساكا

بيير أوباميانج

البدلاء: أليكسندر لاكازيت - نيكولاس بيبي - دافيد لويز - سياد كولاسيناك - إيميليانو مارتينيز - ريس نيلسون - ميتلاند نيلس - داني سيبايوس - جابريل مارتينيلي.

تشكيل مانشستر سيتي:

التشكيل | 4-3-3

إيدرسون

بنيامين ميندي - إريك جارسيا - إمريك لابورتي - كايل والكر

دافيد سيلفا - إلكاي جوندوجان - كيفن دي بروينه

رحيم ستيرلينج - جابريل خيسوس - رياض محرز

البدلاء: بيرناردو سيلفا - نيكولاس أوتامندي - سيرجيو أجويرو - رودري - سكوت كارسون - فيرناندينيو - ليوري ساني - فيل فودين - زينتشينكو

بينما الهزيمة للسيتي ستعني أن ليفربول في حاجة إلى فوز وحيد لضمان لقب البريميرليج، كما تضع المركز الثاني على المحك بعد نتائج ليستر سيتي المميزة قبل التوقف..

تكتسب المباراة إثارتها في المقام الأول من أنها مواجهة بين مايكل أرتيتا وبيب جوارديولا، فمساعد الفيلسوف الإسباني وتلميذه الآن يواجهه رأسًا برأس، ليبقى السؤال حول من سينتصر في النهاية؟.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة مانشستر سيتي الأولى بعد العودة من توقف فيروس كورونا، والتي ستكون ضد آرسنال في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.