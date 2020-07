آرسنال ومانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة آرسنال ضد مان سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2019-2020، والذي يستضيفه ملعب ويمبلي.

آرسنال 2 × 0 مانشستر سيتي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

المزيد من الفرق

98' تنطلق الآن صافرة نهاية الشوط الثاني واللقاء.

96' ميندي يمرر كرة لرودريجو الذي يرسل تسديدة تخرج عالية وبعيدة إلى ضربة مرمى.

95' عرضية خطيييييييرة من اليسار عن طريق ميندي يبعدها إيدرسون.

94' آرسنال يحاول إهدار الوقت المتبقي من المباراة.

93' تدخل قوي من لابورت على ويلوك على يمين منطقة الجزاء، وخطأ لآرسنال

90' الحكم يضيف 7 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

88' كولاسيناك يدخل بدلاً من هولدينج.

88' فيرناندينيز يدخل بدلاً من سيلفا.

87' هولدينج يدخل بدلاً من موستافي.

85' ستيرلينج يحاول التخلص من موستافي في يسار منطقة جزاء آرسنال، لكن الألماني يبعد الكرة فيتدخل عليه الإنجليزي بركبته في فخذه، والحكم يوقف اللعب لعلاج موستافي.

84' خطييييييييييرة لآرسنال بكرة أمامية من موستافي تصل لأوباميانج الذي يروضها بطريقة خاطئة فيبعدها الدفاع.

80' خطأ لآرسنال من أمام منطقة الجزاء بعد تدخل من لابورت على ويلوك.

78' توريرا يدخل بدلاً من لاكازيت.\

77' حصار من السيتي على آرسنال المتراجع كليًا.

73' ستيرلينج يتلاعب بالدفاع في يسار منطقة الجزاء، ثم يرسل تسديدة يبعدها لويز للركنية.

72' ويلوك يدخل بدلاً من بيبي.

71' تيرني يرسل كرة أمامية لأوباميانج الذي ينفرد بإيدرسون ثم يرسل الكرة من بين قدميه إلى المرمى.

71' الثاااااااااااااااااااني لآرسنال عن طريق أوباميانج.

69' الحكم يشير لاستئناف المباراة

68' وقت مستقطع للراحة وشرب المياه..

67' عرضية أرضية خطييييييييرة من ليمين عن طريق دي بروينه يبعدها موستافي.

66' رودريجو وفودين يدخلان بدلاً من جوندوجان ومحرز

65' دي بروينه ينفذ الركنية بعرضية تصطدم برأسه ستيرلينج وتصل سهلة ليد مارتينيز.

64' الحكم يحتسب ركنية بعد العودة لـVAR

63' ستيرلينج يتوغل بالكرة في يسار منطقة الجزاء ويحاول العبور من موستافي الذي يتدخل عليه ويسقط الإنجليزي، والحكم يعود للفيديو...

61' خطييييييييييييرة للسيتي بتسديدة من دي بروينه من ضربة حرة من أمام منطقة الجزاء، تعبر إلى ضربة مرمى من على حافة القائم الأيمن لمارتينيز.

60' دي بروينه يرسل عرضية من اليمين تصل سهلة ليد مارتينيز.

58' ركنية للسيتي من اليمين ينفذها دي بروينه بعرضية تربك الدفاع، فتصل الكرة لسيلفا الذي يحاول التسديد، لكن الدفاع يبعد الكرة لركنية ثانية من نفس المكان.

54' الراااااااااااائع رياض محرز يتوغل بالكرة في يمين منطقة الجزاء، ثم يرسل تسديدة أرضية يطير لها مارتينيز ويمسك الكرة من على يساره.

51' عرضية أرضية خطييييييييرة من يمين منطقة الجزاء عن طريق دي بروينه يبعدها الدفاع

49' عرضية أرضية خطييييييرة من اليسار عن طريق دي بروينه يحولها ستيرلينج بيسراه للمرمى، لكن الكرة تخرج إلى ضربة مرمى من على يمين مارتينيز.

48' دي بروينه يمرر كرة في يسار منطقة الجزاء لستيرلينج الذي يرسل تسديدة تخرج عالية وبعيدة إلى ضربة مرمى.

47' كرة أمامية للسيتي تصل لمحرز الذي يروضها ثم يجد تيرني أمامه ويبعد الكرة للركنية.

46' بداية الشوط الثاني من المباراة..

48' الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول..

46' الحكم يضيف دقيقتين كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

45' دي بروينه يرسل تسديدة من أمام منطقة الجزاء يحول ستيرلينج مسارها برأسه، وتسلل على الإنجليزي.

44' سيلفا يمرر كرة رااااااااااااااائعة لستيرلينج الذي يرسل عرضية أرضية من يسارمنطقة الجزاء يبعدها الدفاع.

41' عرضية خطيييييييييييرة من اليسار من ركنية نفذها سيبايوس، قابلها موستافي برأسية أبعدها إيدرسون بصعوبة.

39' محرز يتقدم بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية تصطدم بالدفاع وتخرج للركنية.

36' حصار من آرسنال على مانشستر سيتي، ما الذي يحدث؟!

34' أووووووووووه، آرسنال يفتك الكرة وينطلق بها في اليسار ثم يرسل عرضية يطير لها إيدرسون ويمسك الكرة.

33' تمريرات بين عناصر السيتي في الخلف، وضغط من آرسنال على حامل الكرة.

31' بييرين يمرر كرة في اليمين لبيبي الذي يروضها على يمين المنطقة، لكن تسلل على الإيفواري.

27' جيسوس يتوغل بالكرة في اليسار ثم يرسل عرضية يبعدها الدفاع.

26' الحكم يستأنف المباراة.

25' الحكم يمنح اللاعبين وقت مستقطع للراحة وشرب المياه

24' دي بروينه ينفذ الضربة الحرة بكرة عالية إلى منطقة الجزاء حولها لابورت إلى المرمى، لكن الكرة تخرج إلى ضربة مرمى من على حافة العارضة.

23' خطأ لمانشستر سيتي بعد تدخل قوي من موستافي على سيلفا من الخلف في الوسط.

21' آرسنال مستحوذ في هذه الأثناء ومانشستر سيتي متراجع.

19' بييرين تقدم بالكرة في اليمين ثم مررها لبيبي الذي أرسل عرضيى قابلها أوباميانج بتسديدة من الوضع طائرًا من على الجهة الأخرى سكنت الشباك.

19' جووووووووووووووول أول لآرسنال عن طريق أوباميانج.

16' خطييييييييييرة لآرسنال بتمريرة من لويز وضعت أوباميانج في مواجهة إيدرسون فأرسل تسديدة أبعدها الحارس البرازيلي.

13' هدف أبيض لآرسنال عن طريق لاكازيت، بعد كرة أمامية من موستافي وصلت للاكازيت الذي راوغ إيدرسون وأرسل الكرة للشباك، لكن الحكم احتسب تسلل على الفرنسي.

11' عرضية من اليمين عن طريق دي بروينه تصل سهلة ليد الحارس مارتينيز.

10' عرضية خطييييرة من اليسار عن طريق دي بروينه، يحولها محرز برأسه من يمين منطقة الجزاء للعمق، والدفاع يبعد الكرة.

9' خطيييييييييرة للسيتي بتوغل بالكرة من قبل ستيرلينج، حيث راوغ أغلب الدفاع ثم أرسل عرضية أبعدها الدفاع.

7' رياض ينطلق بالكرة في اليمين ثم يرسل تسديدة تصطدم بالدفاع وتخرج للركنية.

5' استحواذ للسيتي على الكرة، وآرسنال متراجع.

4' ميندي ينطلق بالكرة في منطقة الجزاء ثم يرسل عرضية أرضية يحولها سيلفا إلى المرمى، لكن بعيدة إلى ضربة مرمى.

2' مانشستر سيتي على اليمين بالأزرق السماوي المعتاد، وآرسنال على اليسار بالأحمر والأبيض.

1' تنطلق الآن صافرة بداية المباراة..

تشكيل آرسنال:

التشكيل | 3-4-3

إميليانو مارتينيز

كيران تيراني - ديفيد لويز - شكودران موستافي

مايتلاند نيلس - جرانيت تشاكا - داني سيبايوس - هيكتور بيليرين

ألكسندر لاكازيت - بيير أوباميانج - نيكولاس بيبي

البدلاء: سوكراتيس - لوكاس توريرا - ماتيو سميث - سياد كولاسيناك - ريس نيلسون - بوكايو ساكا - روب هولدينج - جوسيف ويلكوك

📋 Here it is - our semi-final team news!



🇬🇦 @Aubameyang7 starts

🇫🇷 @LacazetteAlex starts

🇨🇮 And so does Nicolas Pepe



😉



#️⃣ #EmiratesFACup — Arsenal (@Arsenal) July 18, 2020

تشكيل مانشستر سيتي:

التشكيل | 4-2-3-1

إيديرسون

بنيامين ميندي - إمريك لابورت - إيريك جارسيا - كايل والكر

إلكاي جوندوجان - كيفن دي بروينه

رحيم ستيرلينج - دافيد سيلفا - رياض محرز

جابريل جيسوس

البدلاء: زينتشينكو - سكوت كارسون - فيل فودين - جواو كانسيلو - جون ستونز - نيكولاس أوتاميندي - بيرناردو سيلفا - رودريجو - فيرناندينيو

يُنظر إلى هذه المباراة على أنها مباراة الاستاذ والتلميذ، حيث كان ميكيل أرتيتا أحد أفراد الطاقم الفني لجوارديولا قبل أن ينتقل في منتصف هذا الموسم لتدريب الجانرز.

بالنسبة للسيتي في أن تحقيق لقب الكأس ضرورة ملحة بعد الفشل في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يسعى آرسنال المنتشي بفوزه على ليفربول أن يعود للتتويج بالألقاب كما أن الفوز بالكأس سيضمن له اللعب في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي