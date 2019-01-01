ماني يعلق عن مقارنته بميسي ورونالدو

البعض يقارن أداء ماني هذا الموسم بأداء ميسي ورونالدو

يرى ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي أن مستواه مازال بعيداً جدا عن الوحوش ميسي ورونالدو.

وتواجد اللاعب السنغالي، رفقة رونالدو وميسي، في القائمة النهائية لجائزة الكرة الذهبية والمقدمة من فرانس فوتبول.

وقال ماني في تصريحات صحفية: "ميسي ورونالدو وحوش، أنا بعيد جداً عنهم، سأحاول بذل قصارى جهدي للاقتراب منهم قليلاً".

وتابع: "بصراحة كما قلت سابقاً حلم طفولتي هو الكرة الذهبية، كوني مدرجاً في القائمة النهائية فهذا بسبب العمل لفترة طويلة".

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وواصل: "إن حققت اللقب، سيكون جميع الشعب السنغالي سعيداً، من الرائع أن أسمع إشادة أساطير أفريقيا إيتو ودروجبا بي إنه أمر لطيف".

جدير بالذكر أن السنغالي صاحب الـ 27 عاماً، لعب 11 مباراة مع الريدز في الدوري سجل خلالها ستة أهداف وصنع هدفين، كما سجل هدفين في ثلاث مباريات بدوري أبطال أوروبا.