ماني يرد على عرض الهلال .. وفهد بن نافل يغري صفقة النصر العالمية

أحمد فرهود
Sadio Mane FC Bayern 2023Getty Images
الهلالالنصرساديو مانيإيدين هازارددوري روشن السعودي

الهلال يتفاوض مع ثنائي عالمي كبير

فتح مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، خط مفاوضات مع اسمين عالميين؛ لضمهما إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

الهلال عانى من تذبذب كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ إلا أنه نجح على الرغم من ذلك، في التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، والحصول على المركز الثاني في مونديال الأندية ودوري أبطال آسيا.

ووفقًا لصحيفة "footmercato"، دخل نادي الهلال، في مفاوضات مع الثنائي البليجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد الإسباني، والسنغالي ساديو ماني، جناح بايرن ميونخ الألماني.

وكشفت الصحيفة، عن أن ماني يرفض حتى الآن، عرض نادي الهلال؛ حيث يرغب في "النجاح" مع بايرن ميونخ، على الرغم من محاولات العملاق الألماني، التخلص منه في الميركاتو الصيفي القادم.

أما هازارد، الذي كان هدفًا كبيرًا للغاية لنادي النصر، أوضحت الصحيفة، أنه لا يزال متمسكًا بقراره، بالبقاء في صفوف نادي ريال مدريد، حتى نهاية عقده في 30 يونيو 2023، على الرغم من إغراءات الهلال، الذي اتصل به مؤخرًا.

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