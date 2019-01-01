ماني يؤكد على ركلة الجزاء وفان دايك يعترف بالصعوبة

ماذا قال نجما ليفربول بعد الفوز الصعب على توتنهام بالدوري الإنجليزي

نجح نادي ليفربول في الفوز على ضيفه توتنهام في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بنتيجة 2-1 على ملعب أنفيلد وذلك بعد أن تقدم الفريق اللندني ولكن تعادل القائد هندرسون قبل أن يسجل صلاح هدف الفوز في النهاية.

تمكن بطل أوروبا من الابتعاد بصدارة الدوري الإنجليزي مرة أخرى بعد أن كان فقد نقاط أمام مانشستر يونايتد في المباراة الماضية التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب أولد ترافورد.

وقد تحدث النجم السنغالي ساديو ماني بعد المباراة لوكالة "سكاي سبورتس" قائلًا: "كنت واثقًا من العودة في المباراة، لقد قمنا بالضغط عليهم كثيرًا وخلقنا العديد من الفرص ثم نجحنا في تسجيل هدفين".

عودة إلى فارق الـ+6 ✊🔴 pic.twitter.com/uNuSzvgwGR — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 27, 2019

وتابع: "الكرة كانت ركلة جزاء صحيحة، لقد حاولت أن أضع قدمي بين قدميه وكان الحظ في صفي ولم يوفق سيرجي أورييه، نحن نستحق هذا الفوز اليوم".

وفي الأخير قال: "من المبكر للغاية الحديث عن الفوز باللقب ولكن بالطبع نحن نأمل في تحقيق ذلك هذا الموسم".

ومن جانب قلب الدفاع فيرجل فان دايك فقد تحدث إلى "بي بي سي" قائلًا: "أعتقد أننا نستحق الفوز، كنا نعلم جيدًا أن المباراة ستكون بتلك الصعوبة وذلك أصبح أكثر بعدما تمكنوا من التسجيل، لكن لم نفقد الأمل وكنا نضغط دائمًا، الحارس لديهم كان رائعًا".

🇪🇬 صلاح على آنفيلد خلال كل المسابقات:



🏟 58 مباراة

⚽ 50 هدف



👑 الملك! pic.twitter.com/N5VGlY3MxQ — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 27, 2019

وتابع: "في الشوط الثاني واصلنا الضغط عليهم وكنا نعلم أن الأمور ستكون صعبة هكذا ولكن سيطرنا على المباراة بشكل جيد حتى تمكن هندرسون من تسجيل هدف التعادل".

يذكر أن ليفربول الآن يتواجد في المركز الأول بترتيب البريميرليج حيث يمتلك 28 نقطة بينما يأتي في المركز الثاني حامل اللقب مانشستر سيتي برصيد 22 نقطة.