"مانشيني هو المسؤول".. أسطورة الاتحاد يكشف سبب الثغرة المزعجة في منتخب السعودية

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حمّل حمزة إدريس، مهاجم اتحاد جدة السابق، الإيطالي روبيرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية، مسؤولية إخفاق مهاجمي الأخضر في تسجيل الأهداف خلال مباريات كأس آسيا.

وكان المنتخب السعودي قد تأهل إلى الدور ثمن النهائي في كأس آسيا، على رأس المجموعة السادسة بـ7 نقاط، ليضرب موعدًا مع كوريا الجنوبية، الثلاثاء المقبل، في دور الـ16.

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وقال حمزة في تصريحات لبرنامج "في المرمى" على قناة "العربية": "مانشيني هو المسؤول، يستبدل في كل مباراة مهاجم ولا يمنحهم الثقة الكاملة. فراس البريكان في مباراة ماليزيا كانت له هجمة داخل منطقة الجزاء، لو كان في الدوري لسجلها بمنتهى السهولة".

وأضاف: "أرى أن مانشيني غير مقتنع بأي مهاجم من الثلاثي (فراس البريكان، صالح الشهري وعبد الله رديف)، ويقوم بالتدوير بينهم لهذا السبب، لكن ذلك يهز ثقتهم في نفسهم. انفعالات المهاجمين الثلاثة بعد إضاعة الفرص، تكشف عن الضغوط الهائلة التي يتعرضون لها حاليًا من أجل إثبات أنفسهم للمدرب".

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وتابع حمزة: "البداية بطلال حجي أمام كوريا الجنوبية؟ بالطبع ستكون مفاجأة كبيرة إذا اعتمد مانشيني هذا الخيار، طلال لاعب شاب ويملك إمكانيات جيدة ولديه مستقبل مبشر، لكنه يحتاج إلى مزيد من الخبرات، ومن الصعب المغامرة به في مباراة كوريا لأنها ستكون صعبة عليه، لن يفاجئني لو بدأ المباراة بعبد الله رديف".

وختم لاعب منتخب السعودية السابق: "أتمنى من مانشيني أن يدعم المهاجمين نفسيًا، لأن المهاجم هو من يعلق عليه الفريق الآمال في التسجيل، يتعامل مع نصف فرصة لهز الشباك، لذلك يحتاج إلى أن يزيد إيمانه بقدراته وأن يجد الدعم من مدربه".

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