مانشيني: لم أستطع رفض عرض روما لقد تأثرت بمكالمة فونسيكا

لاعب روما الجديد لا يستطيع الانتظار حتى بداية الموسم الجديد مع الذئاب

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد جانلوكا مانشيني، مدافع روما المنضم حديثاً إلى الفريق من نادي اتلانتا أنه لم يستطع رفض عرض روما، بالرغم من النجاحات التي حققها في أتلانتا.

وأعلن روما اليوم، حصوله على توقيع اللاعب صاحب الـ 23 عاماً، في صفقة إعارة مع بند شراء مقابل 15 مليون يورو.

وقال مانشيني في تصريحات عقبت توقيعه الرسمي: "أردت اللعب هنا لصفوف فريق كبير مثل روما، المفوضات سارت بشكل رائع".

وواصل: "كان من الصعب رفض مفاوضات فريق عريق مثل روما، قضيت فترة رائعة في أتلانتا وتمكنا من الوصول إلى دوري أبطال أوروبا، ولكن روما فرصة لا تعوض".

يوم جديد ✅

مباراة جديدة 🏟️

لقطة فيل جونز المُعتادة 💁‍♂️📸 pic.twitter.com/Z9TWp2Yvpc — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 17, 2019

وتابع: "لقد تأثرت بمكالمة المدرب باولو فونسيكا، فليس كل يوم تحصل على مكالمة من مدرب ناجح مثله، لا يمكنني القول إلا أنه أستطيع الانتظار لبداية الموسم".

الجدير بالذكر أن مانشيني الذي يشغل مركز الظهير الأيمن مع أتلانتا الموسم الماضي، لعب 30 مباراة في بطولة الدوري سجل خلالها خمسة أهداف وصنع هدفين.