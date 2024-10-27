أزمة التمرد ليست الأولى .. الكشف عن تصرف مهين من روبرتو مانشيني تجاه لاعبي السعودية في أول معسكر بعد التعاقد معه

أول معسكر لمانشيو مع الأخضر لم يكن جيدًا على الإطلاق..

يظن البعض أن الصدام الأول بين الإيطالي روبرتو مانشيني؛ المدير الفني المقال من منتخب السعودية، كان قبل كأس آسيا 2023، على خلفية الأزمة المعروفة إعلاميًا بـ"أزمة التمرد"، لكن المفاجأة هي أن الأزمة بدأت منذ أول معسكر.

الإيطالي كان قد تولى المسؤولية الفنية للأخضر في أغسطس 2023، قبل أن تتم إقالته الأسبوع الماضي على خلفية تراجع النتائج والأداء.

وخلال فترة عمله، دخل مانشيو في عديد الأزمات مع اللاعبين، حتى اتهمهم علنًا بالتمرد ورفض تمثيل الأخضر، وهي الاتهامات التي حقق بها الاتحاد السعودي لكرة القدم حتى وقع عقوبات بالفعل على عدد من اللاعبين على رأسهم نواف العقيدي؛ حارس مرمى النصر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن إن كانت تلك الأزمة الوحيدة بين مانشيني واللاعبين التي خرجت علنًا أمام الرأي العام، فما دار خلف الكواليس يبدو يحمل ما هو أكثر من ذلك..

بحسب الإعلامي الرياضي خالد الشنيف، فقد وجه الإيطالي رسالة قاسية للاعبي المنتخب السعودي في أول معسكر بعد التعاقد معه، والذي أقيم في إنجلترا، مقللًا من إمكاناتهم ومن الكرة السعودية بشكل عام.

مانشيني قال - بحسب ما نقل الشنيف على لسانه - موجهًا حديثه للاعبين: "أنتم ما تعرفون تلعبون كرة قدم .. ما تلعبونه ليس كرة قدم!".

يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن رسميًا أمس السبت، عودة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لقيادة الأخضر لمدة موسم ونصف، بعدما كان قد رحل عنه في منتصف 2023 لقيادة المنتخب الفرنسي للسيدات.

ومن المقرر أن يبدأ رينارد مهمته مع الأخضر بمواجهتي أستراليا وإندونيسيا، في 14 و19 من نوفمبر المقبل، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.