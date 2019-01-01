مانشيني: الفوز لم يكن هدفي الوحيد مع إيطاليا

إيطاليا على موعد مع الوصول للفوز الـ 11 على التوالي غداً

أكد روبيرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الإيطالي أن تحقيق الفوز لم يكن هدفه الوحيد مع منتخب بلاده، أثناء فترته التدريبية.

ويستعد المنتخب الإيطالي، لمواجهة نظيره الأرميني، مساء غد الإثنين في ختام التصفيات المؤهلة لبطولة اليورو القادم.

وقال مانشيني في المؤتمر الصحفي للمباراة: "لم أكن أتوقع الفوز في 10 مباريات متتالية، ولكن الوصول إلى اليورو، هو الحدث الأهم من الرقم القياسي".

وواصل: "هدفنا لم يكن فقط الفوز مع إيطاليا، ولكن كان إعادة الجماهير تتابع منتخبها الوطني بحماس، وتغيير العقلية إلى عقلية الفوز، كنا نعلم أننا إن نجحنا في ذلك فإن النتائج ستتحسن تلقائياً".

وأكمل: "لم نكن نريد تحقيق الفوز بالدفاع فقط، ولكن بالسيطرة على المباريات، وكان اللاعبون جيدون في هذا الأمر".

ونجح المنتخب الإيطالي، في تحقيق الفوز خلال 10 مباريات متتالية، منذ نوفمبر 2018، وأمامه فرصة لتحقيق رقماً قياسياً في حال فوزه غداً.

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وأردف: "عندما اجتمعت مع اللاعبين أول مرة، أخبرتهم بأننا يجب أن نقدم شيئاً مختلفاً، يجب أن نلعب بهويتنا وطريقتنا بغض النظر عن الخصم".

جدير بالذكر أن المنتخب الإيطالي يتصدر مجموعته برصيد 27 نقطة، وفي المركز الثاني للمجموعة فنلندا برصيد 18 نقطة.