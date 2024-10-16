"لن ينجح لأنه غير صادق" .. فلاتة: مانشيني كان يجب أن يرحل عند تلك اللحظة!

المدرب الإيطالي معرض للإقالة

فتح الناقد الرياضي عبد الله فلاتة النار على روبرتو مانشيني

المدير الفني للمنتخب السعودي بعد النتائج السلبية في تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

مانشيني في موقف لا يُحسد عليه أبدًا، إذ باتت فرص إقالته من تدريب الأخضر أكبر كثيرًا من استمراره بعد فشل الفريق في الحصول على أكثر من نقطتين من مبارياته الثلاثة على ملعبه في التصفيات، حيث تعادل مع أندونيسيا والبحرين وخسر أمام اليابان.

فلاتة هاجم المدرب خلال حضوره في برنامج "أكشن مع وليد" واصفًا إياه بغير الصادق، وأضاف "مانشيني قال لا أخشى الإقالة وهذا دليل شعوره بأنها قريبة، المدرب يجب أن يُحاسب جيدًا من الاتحاد السعودي لكرة القدم، ولابد أن يُناقش من المسؤولين السعوديين لا المدير الفني الأجنبي للاتحاد".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أتم "رد فعل مانشيني السيئة مع الجماهير اليوم دليل آخر على وجوب رحيله، كان عليه تقبل رد فعل الجمهور واستياءه، أنا أعتقد أنه كان يجب أن يرحل منذ ترك ركلات الجزاء وغادر الملعب، هذا بجانب تصريحه مرتين بتصريحين متناقضين، هو غير صادق ولذا لن ينجح".

يُشار إلى أن مانشيني صدم السعوديين حين غادر ملعب مباراة السعودية أمام كوريا الجنوبية في ربع نهائي كأس آسيا 2023 قبل انتهاء ركلات الترجيح، حيث فوت الركلة الأخيرة التي أعلنت فوز الكوريين وتأهلهم إلى نصف النهائي، وقد علل ذلك بظنه أن اللقاء انتهى بالفعل.

