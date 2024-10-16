وجد له محاميًا .. مدرب سعودي يُدافع عن مانشيني ويتهم اللاعبين بضعف الطموح

المدرب الإيطالي في موقف لا يُحسد عليه

وجه روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي اللوم للاعبيه على إهدار 5 نقاط بالخسارة أمام اليابان والتعادل مع البحرين في جدة ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ورغم معارضة الجميع لوجهة نظره تلك إلا أنه وجد أخيرًا محاميًا يُدافع عنه.

هذا "المحامي" هو المدرب السعودي المخضرم محمد الخراشي الذي لم يُنكر وجود أخطاء من جانب المدرب الإيطالي إلا أنه حمل اللاعبين جزءًا كبيرًا من مسؤولية تلك النتائج السلبية، واصفًا بعضهم بأنه ضعيف الطموح.

إذ كتب عبر منصة إكس "الجميع يتفق بأن المدرب وقع في أخطاء كبيرة يدركها هو وكل مهتم مختص بالشؤون الفنية، ولكن هل اللاعبين مع اختلاف الخيارات في كل مباراة في أفضل مستوياتهم التي تستطيع أن تحقق نتائج إيجابية؟ لا اعتقد ذلك رغم كل ما تم عمله للرفع والتطوير. دكة البدلاء لها دور وبعض اللاعبين كذلك طموحهم ضعيف".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مانشيني كان قد تحدث عقب التعادل مع البحرين مساء أمس متهمًا مهاجمي الأخضر تحديدًا بالمسؤولية عن النتيجة لفشلهم في ترجمة الفرص إلى أهداف، كم لم يُفوت لوم سالم الدوسري بعد إهداره ركلة جزاء في ملعب الجوهرة المشعة.

يُشار إلى أن المنتخب السعودي حقق نتائج مخيبة جدًا على ملعبه، حيث تعادل مع أندونيسيا والبحرين وخسر أمام اليابان، ولم يُحقق سوى فوز واحد في التصفيات كان على الصين خارج المملكة.



