"مارسوا أبسط حقوقكم ولكن!" .. رسالة حادة من تركي العجمة لاتحاد كرة القدم بشأن مانشيني

المدرب الإيطالي مرشح فوق العادة للإقالة

وجه الإعلامي السعودي المخضرم، تركي العجمة، رسالة حادة إلى اتحاد كرة القدم السعودي بشأن روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الوطني.

المدرب الإيطالي يعيش أيامًا صعبة بعد خسارة الأخضر أمام اليابان وتعادله المخيب مع البحرين في جدة ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إل كأس العالم 2026، وقد شن الإعلام والجمهور حملات شرسة للمطالبة بالإطاحة به والتعاقد مع مدرب جديد قبل المواجهة القادمة أمام أستراليا.

اتحاد كرة القدم وعلى لسان رئيسه، ياسر المسحل، كان قد أشار عقب التعادل مع البحرين إلى أنهم سيناقشون الخيارات المتاحة ويتخذون قريبًا القرار المناسب بشأن مستقبل مانشيني، لكن حتى الآن وبعد مرور 5 أيام تقريبًا على اللقاء لم يصدر أي رد فعل من الاتحاد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

العجمة، وخلال حلقة أمس من برنامجه "كورة"، طالب مسؤولي الاتحاد بحسم قرارهم سريعًا بشأن مانشيني، مشيرًا إلى أن الأمر لم يكن ليأخذ كل هذا الوقت لو كان يتعلق بأحد الأندية الكبيرة في دوري روشن ومشددًا على أن المنتخب لدى الجمهور السعودي هو الأهم والرقم واحد.

وأضاف "نحن لا نعلم حتى الآن القرار الخاص بمانشيني رغم مرور عدة أيام على مباراة البحرين، القرار حق أصيل لاتحاد كرة القدم ولكننا نريد أن نعلمه، حقهم أن يجددوا الثقة بالمدرب حال رأوه جيدًا ويسير بالمشروع بشكل جيد، إن أرادوا استمراره فهو أبسط حقوقهم، وإن أرادوا إقالته فهو أبسط حقوقهم، ولكننا نريد أن نعرف القرار وتوجه الاتحاد لأن هذا منتخبنا كلنا وهو ما يهمنا".

تابع "لو حدث الأمر مع أحد الأندية الكبيرة لما صبر الجمهور أبدًا، نحن نريد أن نعلم في أسرع وقت ممكن القرار الخاص بالمدرب، مارسوا أبسط حقوقكم واتخذوا القرار لكن أخبرونا به، أخاف أن نتخذ القرار الصحيح في الوقت الخاطئ، لا يوجد وقت لمواجهة أستراليا وأخاف أن نجلب مدرب جديد قبل اللقاء بـ10 أيام، لا نريد نسيان المنتخب في زحمة مباريات الدوري وآسيا، المنتخب لدينا أهم من جميع الأندية وهو الرقم واحد بالنسبة لنا".

وأتم العجمة بالتأكيد على أن خسارة المنتخب تُصيب الجميع وليس طرف واحد فقط، مشيرًا إلى أن الجمهور والإعلام ينتظر القرار على أحر من الجمر.