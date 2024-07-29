مانشستر يونايتد يهدم أولد ترافورد.. ويتجه إلى ملعب جديد!

بتكلفة إجمالية 2 مليار يورو

يخطط نادي مانشستر يونايتد لهدم ملعبه الحالي أولد ترافورد، وبناء ملعب جديد يسع حضور 100 ألف متفرج، وذلك بقيمة 2 مليار جنيه إسترليني.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن "إدارة مانشستر يونايتد تستهدف الإعلان عن خطط الملعب الجديد في شهر ديسمبر المقبل، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من تشييد الملعب بحلول عام 2030".

وأوضحت أن رؤية السير جيم راتكليف تتمثل في قيام مانشستر يونايتد بتجريف أولد ترافورد، الذي كان ملعب الشياطين الحمر لمدة 114 عامًا، وبناء ملعب جديد على أحدث طراز على أرض مجاورة.

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وأضافت: "ملعب مان يونايتد الجديد سيتفوق على ويمبلي، باعتباره الأكبر في إنجلترا، متجاوزًا ويمبلي كأكبر ملعب في البلاد، ليصبح ثاني أكبر ملعب في أوروبا بعد كامب نو الذي يتم تجديده، وسوف يسع 105 آلاف مقعد".

ويرى مانشستر يونايتد أن الفوائد التجارية للملعب الجديد ضخمة مقارنة بتحسين الملعب الحالي بتكلفة تبلغ حوالي 1.1 مليار جنيه إسترليني، كما سيسمح للفريق بمواصلة اللعب في أولد ترافورد أثناء بناء الاستاد الجديد المجاور، ما يقلل من إزعاج المشجعين ويضمن استمرار يونايتد في تحقيق الإيرادات من 75 ألف متفرج.

وختمت: "لا يزال تمويل المشروع قيد المناقشة، مع محاولة تكوين مزيج من التمويلين العام والخاص، حيث تواصل اليونايتد بالفعل مع رئيس الوزراء الجديد كير ستارمر، الذي قيل إنه منفتح على دعم الحكومة للأمر".