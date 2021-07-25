مانشستر يونايتد يربك خطة برشلونة الإصلاحية!

مانشستر يونايتد سيؤثر على خطة برشلونة المالية الجديد.

يبدو أن مانشستر يونايتد سيقف في طريق برشلونة لتحسين أوضاعه المالية وإن كان بشكل غير مباشر.

كيف يعطل مانشستر خطط برشلونة؟

يُبدي مانشستر الإنجليزي اهتمامه بلاعب وسط أتليتكو مدريد الإسباني ساؤول نيجيز بحسب صحيفة دايلي ميل.

ساؤول كان واحد من أهداف برشلونة هذا الصيف، لاستقطابه في صفقة تبادلية يعود بموجبها المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان من برشلونة إلى ناديه القديم أتليتكو مدريد.

لكن الصفقة التبادلية يبدو في طريقها للفشل التام، مع رغبة مانشستر بالتعاقد مع ساؤول الذي يلمك شرطًا جزائيًا في عقده قيمته 135 مليون يورو، لكن النادي الإنجليزي يبدو عازمًا على إتمام الصفقة مقابل 50 مليون يورو ويرى أن المبلغ سيقنع النادي الإسباني.

الضرر الذي سيقع على برشلونة إن تمت هذه الصفقة سيكون ببقاء أنطوان جريزمان مع برشلونة. راتب اللاعب الكبير يرغب النادي الكتالوني في التخلص منه في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها برشلونة.

هل يعني قدوم ساؤول رحيل بوجبا؟

ربما بل من المؤكد أن قدوم ساؤول إلى مانشستر سيعني خروج لاعب من النادي الإنجليزي.

اللاعب سيكون لاعب الوسط الفرنسي الفرنسي بول بوجبا المهتم باريس سان جيرمان بالتعاقد معه.

وسيلزم النادي الإنجليزي التخلي عن لاعب لموازنة ما أنفقه على الصفقات بدخله، خاصة بعد تعاقده مع جادون سانشو من بوروسيا دورتموند بمقابل مالي كبير يفوق 70 مليون يورو.

كما يقترب مانشستر من التعاقد مع مدافع ريال مدريد، رافاييل فاران، بما يقرب من 50 مليون يورو.

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