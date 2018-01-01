مانشستر يونايتد يُقرر الاعتماد على مدير رياضي ألماني

الاجتماع الثاني بين إدارة النادي الإنجليزي والمدير الرياضي المحتمل لمساعدة إيد وودوارد تمهيداً لتعيينه

أصبح إيريك ستوفيلشاوس على أعتاب تولي منصب المدير الرياضي بمانشستر يونايتد بداية من العام الجديد.

الألماني عمل مؤخراً في نادي لوكوموتيف موسكو الروسي، وساهم في فوز الفريق بكأس روسيا ثم بطولة الدوري للموسم الماضي.

مصادر صحفية أكدت أن إدارة مانشستر يونايتد اجتمعت بصاحب الـ48 عاماً تمهيداً لتعيينه.

العنصرية ضد كوليبالي | القصة الكاملة لأحداث إنتر ونابولي

وأشارت أن هذه كانت المرة الثانية التي تقابلت فيها إدارة الشياطين مع المدير الرياضي الألماني.

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من رحيل ستوفيلشاوس عن لوكوموتيف، حيث ودع النادي الروسي مؤكداً تطلعه لخوض تحدي جديد.

🎙️البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لميلان: "لم نفكر أبدًا في تغيير جاتوزو، لا توجد أي خطة لاستبداله، نتوقع أن نرى استفاقة من الفريق أمام ميلان". pic.twitter.com/56xsOLtWL1 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 28, 2018

وتعتبر خطوة الاستعانة بالألماني، ضمن العديد من الخطوات التي سيتخذها إيد وودوارد المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد، لإعادة بناء الجهاز الإداري للنادي.

ويريد وودوارد الاستفادة من اتصالات ستوفيلشاوس بأمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا، لمساعدة النادي بمختلف المجالات الرياضية والاقتصادية.

جول 25 | بالأرقام - ماذا قدم رياض محرز ومحمد صلاح في 2018؟

ومن المتوقع إجراء المزيد من التغييرات بالفريق في الفترة المقبلة، بعد تعيين النرويجي أولي سولشار بدلاً من البرتغالي جوزيه مورينيو.

ويحتل يونايتد المركز السادس بجدول الدوري الإنجليزي بـ32 نقطة، بفارق 19 نقطة كاملة عن ليفربول المتصدر.