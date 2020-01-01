مانشستر يونايتد يعلن فتح تحقيق بشأن إهانة لينجارد

إهانة في حق لينجارد قبل مباراة مانشستر يونايتد وديربي كاونتي تستلزم تحقيقًا من قبل إدارة النادي

أعلن مانشستر يونايتد عن فتح تحقيق بشأن حادثة الإهانة التي تعرض لها نجم الفريق جيسي لينجارد من قبل مجموعة من المجهولين.

وكان مانشستر يونايتد قد لاقى ديربي كاونتي مساء أمس في ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، قبل أن يفوز عليه بثلاثة أهداف نظيفة.

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وقبل المباراة، تعرض جيسي لينجارد لهتافات مسيئة، حدث ذلك خلال تواجده رفقة زملائه في حافلة الفريق العائدة من الملعب.

وظهر مجموعة من الأشخاص غير المعروف حتى الآن هل هم من جماهير مانشستر يونايتد أم لا يصرخون بشكل متكرر في وجه اللاعب.

ووجهوا إساءات وعبارات ساخرة وانتقادات لاذعة على أدائه مع الفريق خلال الموسم الحالي والذي يعد أحد أسوأ مواسمه على الإطلاق.

وقال بيان للشرطة إنهم على دراية بما حدث خارج ملعب برايد بارك عقب مباراة أمس بين ديربي كاونتي ومانشستر يونايتد وأن التحقيقات مستمرة.

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يذكر أن جيسي لينجارد قد تعرض للعديد من الانتقادات من قبل أنصار مانشستر يونايتد خلال الموسم الحالي وخلال الفترة السابقة نظرًا لتراجع مستواه وأرقامه.