مانشستر يونايتد يضحي بمهاجمه لضم هاري كين!

كشفت تقارير صحفية عن وجود نية لدى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في إدخال لاعبه أنتوني مارسيال ضمن صفقة ضم مهاجم توتنهام هاري كين.

وكان فريق الشياطين الحمر قد أرسل مارسيال إلى فريق أشبيلية الإسباني في الموسم الجاري على سبيل الإعارة.

وبحسب ما أوردته شبكة "ESPN" فإن الفرنسي غير سعيد بتواجده في إسبانيا ويسعى للذهاب لمكان آخر.

وكان قد انضم الفرنسي مارسيال إلى إشبيلية على سبيل الإعارة في يناير بعد أن أصيب بالإحباط من وقت لعبه في أولد ترافورد لكن الفريق الإسباني ليس لديه خيار لشرائه.

ويبدو أن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا قد يكون واحدًا من المغادرين في خط الهجوم هذا الصيف حيث يتطلع اليونايتد لضم صفقات جديدة في نافذة الانتقالات.

وأوضح التقرير أن إدارة مانشستر يونايتد تطلع إلى التعاقد مع مهاجم توتنهام هاري كين، لكن العقبة الوحيدة في هذا الأمر هو سعره المرتفع.

حيث يقدر النادي اللندني مهاجمه الإنجليزي بمبلغ 100 مليون جنيه إسترليني، وهو ما لا يرغب اليونايتد في دفعه.

لكن التقرير أشار أن مارسيال قد يكون هو الحل، وذلك عبر ضمه في صفقة انتقال كين للشياطين الحمر.

مما يساعد في تقليل النفقات المطلوبة من نادي توتنهام، ويساعدهم على ضم مهاجم آخر لتعويض هاري كين.

جدير بالذكر أن عقد مارسيال مع مانشستر يونايتد ينتهي في عام 2024، وأن الفرنسي قد سجل 79 هدفًا في 269 مباراة في جميع المسابقات مع النادي.

اقرأ أيضًا..

الفصل الأخير لأجمل حكاية .. كأس العالم ونهاية صراع ميسي ورونالدو!

"الرحلة" .. تعرف على الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم 2022 في قطر

المصائب تنهال على ريال مدريد .. فيروس كورونا يضرب أنشيلوتي