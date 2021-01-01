مانشستر يونايتد يستعيد بايلي ويفقد بوجبا أمام وست بروميتش

مانشستر يونايتد ورحلة نحو 3 نقاط جديدة بدون بوجبا

سيغيب متوسط الميدان الدولي الفرنسي بول بوجبا عن رحلة مانشستر يونايتد من أجل مواجهة وست بروميتش ألبيون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد المقبل.

وعلى الرغم من التأثير السلبي لغياب بوجبا عن الفريق، فإن المدافع الإيفواري إيريك بايلي قد يعود لتعزيز دفاع الشياطين الحمر الذي يحتاج لجهود مدافعه وبشدة.

وغاب المدافع الإيفواري عن المباريات الأخيرة بعد تعرضه للإصابة، لكنه قد يكون ضمن تشكيلة مانشستر يونايتد في مباراة وست بروميتش بعد عودته للتدريبات في الأيام الأخيرة.

ويبحث مانشستر يونايتد عن الفوز في مباراة الأحد من أجل مواصلة المنافسة على لقب البريميرليج، حيث يهدفون إلى ملاحقة الجار مانشستر سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفقد فريق أولي جونار سولشاير نقطتين حاسمتين في الدقيقة الأخيرة في تعادله 3-3 مع إيفرتون في الجولة الماضية ليستغل مانشستر سيتي التعثر ويواصل ابتعاده في صدارة البريميرليج.

ولكنه عاد ليصحح أوضاعه بالفوز على وست بروميتش ألبيون بهدف مقابل لا شيء في كأس الاتحاد الإنجليزي، ويبحث عن تصحيح أوضاعه على مستوى الدوري أيضًا.

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يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز خلف متصدر البطولة الجار اللدود مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا.