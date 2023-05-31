مانشستر يونايتد يزاحم الأندية السعودية على نيمار الذي "حدد رغبته" في الميركاتو

البرازيلي يثير الجدل في كل موسم انتقالات

تطورات جديدة في مستقبل البرازيلي نيمار، مع الرغبة الأكيدة من باريس سان جيرمان في رحيله من أجل دعم الفريق الموسم المقبل والتخفف من راتبه الضخم وأيضًا للتخلص من مشكلاته الكثيرة.

نيمار بدوره يريد الرحيل إلى مانشستر يونايتد، وذلك ما أكدته صحيفة "ذا صن" البريطانية، مشيرة إلى أن وجهة البرازيلي المفضلة في الوقت الراهن ستكون إلى ملعب أولد ترافورد.

يأتي هذا في ظل انتشار أنباء عديدة حول أن نيمار مستهدف من أندية الدوري السعودي، وهذا ما أعلنته شبكة "فوت ميركاتو" المهتمة بأخبار سوق الانتقالات.

نيمار في الموسم الأخير أثار العديد من المشاكل، خصوصًا في أعقاب خروج "بي إس جي" من دوري أبطال أوروبا، حيث تفاقم الأمر ووصل إلى تظاهرات في شوارع العاصمة من أجل رحيله هو وزميله ليونيل ميسي من النادي.