مانشستر يونايتد يبدي استعداده لصرف النظر عن سانشو

هل يفشل انتقال سانشو إلى مانشستر يونايتد؟

لا يزال جناح بوروسيا دورتموند جادون سانشو هدفًا ذا أولوية بالنسبة لمانشستر يونايتد خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت بعض المصادر قد تحدثت عن حسم الصفقة، وأخرى قالت إن الشياطين الحمر سيتفاوضون من أجل تخفيض السعر بعض الشيء.

وحول ذلك، علم جول أن مانشستر يونايتد يدرك أنه من المحتمل ألا يتعاقد مع الجناح الإنجليزي الشاب بسبب الظروف الاقتصادية التي فرضتها كورونا.

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ويرفض بوروسيا دورتموند التفاوض بشأن السعر مؤكدًا أن تأثيرات كورونا على اقتصاديات كرة القدم لا علاقة لها بالقيمة التسويقية لسانشو.

وفي ذلك الإطار، لا يزال النادي يدفع مقابل الخطأ الذي ارتكبه عند التعاقد مع أليكسيس سانشيز وتأثير راتبه المرتفع على هيكل الأجور في النادي.

وبناء على ما حدث مع النجم التشيلي، فأن ما يتم الاتفاق عليه مع سانشو البالغ من العمر 20 عامًا بخصوص راتبه الأسبوعي سيكون في الاعتبار.

وقال أولي جونار سولشاير المدير الفني للشياطين الحمر خلال مؤتمره الصحفي يوم الثلاثاء إن النادي لن يستعجل الانتقالات هذا الصيف.

وأضاف: "إن فترة الانتقالات هذه طويلة وما زال أمامنا وقت كبير، وكل عملية انتقال تأخذ وقتها، هذا ما هو عليه الأمر بالنسبة للميركاتو"

وذكرت بعض الصحف أن مانشستر يونايتد قد وضع قائمة بأهم البدائل في حال فشل في التعاقد مع سانشو جاء على رأسها كومان نجم بايرن ميونخ.

مانشستر يونايتد يكشف عن قميص الموسم الجديد 2020-2021

يذكر أن مانشستر يونايتد يسعى لتعزيز صفوفه خلال الميركاتو الصيفي من أجل دخول الموسم الجديد مستعدًا للمنافسة على الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.