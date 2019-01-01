مانشستر يونايتد يبدأ التحرك للحصول على خدمات إيريكسين

الصفقة ليس لها علاقة برحيل بوجبا إلى ريال مدريد المحتمل

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكدت شبكة سكاي سبورت الإيطالية، أن مانشستر يونايتد يسعى للتوقيع مع اللاعب الدنماركي إيريكسين لاعب توتنهام الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وترغب إدارة الشياطين الحمر، في التعاقد مع متوسط ميدان توتنهام، لتعويض رحيل أندير هيريرا لاعب الفريق، الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان.

ووفقاً للشبكة الإيطالية، فإن مانشستر يونايتد يريد تدعيم خط وسطه باللاعب الدنماركي، وهذا ليس له علاقة برحيل بوجبا إلى ريال مدريد، وإن كانت تشدد الإدارة على استمرار اللاعب.

ويتبقى سنة واحدة في عقد اللاعب صاحب الـ 27 عاماً، مع توتنهام، وتنوي إدارة فريقه بيعه في فترة الانتقالات الحالية، وكان ريال مدريد أكثر المهتمين بالحصول على خدماته.

ولم يتواصل ريال مدريد مع توتنهام بشأن الصفقة، وخرج زيدان في أكثر من مرة يؤكد فيها أنه يريد التعاقد مع بوجبا بدلاً من إيريكسين.

جدير بالذكر أن آخر يوم في الانتقالات للدوري الإنجليزي سيكون يوم الخميس 8 أغسطس، قبل انطلاق الدوري مساء الجمعة.