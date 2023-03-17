مانشستر يونايتد وفولهام: البث المباشر والقنوات الناقلة وموعد لقاء ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

كيف تشاهد مباراة مانشستر يونايتد وفولهام في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي؟! وما هو التشكيل المتوقع للشياطين الحمر؟

GOAL قدم لكم تفاصيل المواجهة المنتظرة بين مانشستر يونايتد وفولهام في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، موعدها والقنوات الناقلة وكيف تشاهدها.line.

مانشستر يونايتد وفولهام: تاريخ موعد المباراة

مانشستر يونايتد ضد فولهام. المباراة: الأحد 19 مارس 2023. التاريخ: 18:30 بتوقيت مصر

19:30 بتوقيت السعودية موعد اللقاء: أولد ترافورد، مانشستر. الملعب:

كيف تشاهد مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام في كأس الاتحاد الإنجليزي؟

تملك شبكة بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لنقل مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي في الشرق الأوسط، وستنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1 بريميوم.

القناة المباراة بي إن سبورت 1 بريميوم مانشستر يونايتد ضد فولهام

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد:

دافيد دي خيا، تايريل مالاسيا، ليساندرو مارتينيز، هاري ماجواير، آرون وان بيساكا، كاسيميرو، فريد، برونو فيرنانديش، ماركوس راشفورد، فاوت فيخورست، فاكوندو بيليسترى.