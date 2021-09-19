مانشستر يونايتد ضد وست هام: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام يونايتد في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي

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وست هام × مانشستر يونايتد

مباشر، لحظة بلحظة



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27' أووووووووووووه القائم الأيسر يحرم اليونايتد من التقدم في النتيجة! ضربة ركنية لليونايتد يلعبها شاو، دفاع وست هام يشتت الكرة وتصل لبرونو الذي سددها قوووووية ولكنها تصطدم بالقائم

24' أول فرصة خطيرة لليونايتد في المباراة عن طريق رونالدو، الدون يسدد كرة قوية ولكن فابيانسكي يمسك بها

21' أوووووووووووه قريبة لويست هام! بوين يستحوذ على الكرة داخل منطقة الجزاء ويسدد! ولكن دي خيا يتألق، الكرة تعود لسويشك الذي يسدد ولكنها الكرة علت العارضة بقليل

16' أوووووووه! بوين يضغط على ماجواير، بن رحمة يقطعها ويمرر لبورين الذي يسدد ولكن فاران ينقذ الموقف

15' مانشستر يونايتد يواصل اللجوء للاعتماد على الكرات العرضية، عرررضية من برونو ولكن دفاع وست هام يشتت الكرة

10' كريسويل يرد بعرضية قوووية ولكن دي خيا يمسك بالكرة

10' عرررضية من شاو ولكن دفاع وست هام يشتت الكرة

بوجبا يسقط متألمًا بعد تدخل قوي من زوما

3' ركنية لليونايتد، لوك شاو يلعب الضربة الركنية وتصل إلى ماكتوميناي الذي يلمس الكرة برأسه ولكنها تمر بسلام على دفاع وست هام

انطلاق المباراة

تشكيل مانشستر يونايتد:

قرر المدرب سولشار اللعب بخطة 4/2/3/1 ليكون التشكيل كالآتي:

التشكيل| 4-2-3-1

دي خيا



شاو - ماجواير - فاران - بيساكا



ماكتوميناي - فريد



بوجبا - فيرنانديز - جرينوود

رونالدو

تشكيل وست هام يونايتد:

قرر المدرب ديفيد مويس اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-2-3-1

فابيانسكي



كريسويل - أوجبونا - زوما - كوفال



سوشيك - رايس



فلاسيتش - بن رحمة - فورنالس

بوين

📋 Our team to face Manchester United looks like this...



COME ON YOU IRONS! ⚒ @betway | #WHUMUN pic.twitter.com/nPfNRKTPcA — West Ham United (@WestHam) September 19, 2021

يسعى اليونايتد لتحقيق الفوز من أجل مقاسمة عدوه اللدود ليفربول للصدارة، ولكن خصم اليوم وهو فريق وست هام يقدم موسم رائع للغاية، ويتواجد في المركز الثامن خلف مانشستر يونايتد بنقطتين فقط!.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة وست هام يونايتد ضد مانشستر يونايتد في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تُقام على ملعب لندن ستاديوم