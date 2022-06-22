مانشستر يونايتد وتشيلسي يتصارعان على مهندس صفقات ليفربول!

في ظل التغييرات العديدة التي يحاول تشيلسي ومانشستر يونايتد القيام بها في هيكل كرة القدم، فإنهما يتنافسان على ضم مهندس صفقات ليفربول.

دخل ناديا مانشستر يونايتد وتشيلسي في صراع من أجل محاولة التعاقد مع مايكل إدواردز مدير التعاقدات السابق في نادي ليفربول، حيث يحاول الناديان تحسين عملية التعاقد مع اللاعبين.

ويقوم مانشستر يونايتد حاليًا بمحاولات لتغيير نظام التعاقدات في النادي، وهو العمل الذي يقوده جون مورتو مدير كرة القدم الجديد لدى "الشياطين الحمر".

لماذا يهتم مانشستر يونايتد وتشيلسي بضم إدواردز؟

وحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن إدارة مانشستر يونايتد مهتمة للغاية بالتعاقد مع إدواردز، حيث يواصل النادي محاولات إصلاح وتحسين فريق الانتقالات الخاص به.

ولم يتضح بعد ما إذا كان إدواردز منفتحًا على فكرة الانضمام إلى مانشستر يونايتد، نظرًا لعلاقته الوثيقة مع الغريم الأزلي ليفربول.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن مانشستر يونايتد ليس النادي الوحيد المهتم بالحصول على خدمات مايكل إدواردز، حيث سيحاول تشيلسي استقطابه.

وأكد التقرير أن تود بولي مالك تشيلسي الجديد قد استكشف إمكانية تعيين إدواردز في منصب المدير الرياضي الجديد.

إدارة تشيلسي الجديدة تبحث عن مدير رياضي جديد بعد رحيل مارينا جرانوفسكايا، التي كانت تسيطر على مفاوضات التعاقد مع اللاعبين خلال حقبة رومان أبراموفيتش.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية أن إدواردز متردد في العودة سريعًا إلى كرة القدم، بعد أن غادر ليفربول خلال الصيف الحالي، ويرغب في أخذ استراحة لبعض الوقت.

وفي الوقت الحالي، سيقوم تود بولي بشغل منصب المدير الرياضي المؤقت حتى ينظر النادي في خياراته، وهذا إلى جانب منصب رئيس مجلس الإدارة.

ما هي التعاقدات التي قام بها إدواردز مع ليفربول؟

انضم إلى ليفربول في عام 2011 كرئيس لقسم التحليلات قبل أن يترقى في المناصب، ليتولى في النهاية منصب المدير الرياضي.

أصبح إدواردز شخصية محورية في نجاح "الريدز" في تحقيق الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، بفضل التعاقدات التي قام بها، والتي يأتي على رأسها أليسون، وفيرجيل فان ديك، ومحمد صلاح، وساديو ماني، وتياجو، وفابينيو، وهم من بين العديد من اللاعبين الذين لعبوا دورًا رئيسيًا في "أنفيلد" تحت قيادة يورجن كلوب.

كما كانت بعض صفقات البيع التي قام بها مثيرة للإعجاب بنفس القدر، بما في ذلك الحصول على قرابة 150 مليون يورو من بيع فيليبي كوتينيو إلى برشلونة.

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