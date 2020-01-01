مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.. فرصة الثأر!

هل ينجح باريس في فعلها؟

"عندما يمنحك القدر فرصة للانتقام" قد يكون هذا هو العنوان المناسب للقمة المرتقبة بين باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، المقرر لها مساء الثلاثاء لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

لا تُنسى تلك الريمونتادا التي قام بها مانشستر يونايتد بقيادة مدربه أولي جونار سولشاير في قلب ملعب حديقة الأمراء في نسخة 2018-19، عندما فازوا بثلاثة أهداف لهدف بعد هزيمتهم ذهابًا بهدفين نظيفين.

هذه الريمونتادا كانت قاسية للغاية على باريس، ففي ذلك التوقيت كان بي آس جي غالبًا هو الفريق الأقوى والمرشح الأول للقب، ولكن يمكن اعتبارها كانت أشد قسوةً على يونايتد رغم ما جلبته من سعادة لهم في ذلك التوقيت، فهي سبب بقاء أولي جونار سولشاير على رأس القيادة الفنية حتى الآن، ومعها ضياع فرص عديدة للتطور والألقاب.

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لم يكن سولشاير يومًا الرجل المناسب لتدريب مانشستر يونايتد بصورة دائمة، فقد أظهر ضعف شخصيته في العديد من المواقف، وكان عرضة للإقالة في أكثر من مناسبة، ولم يقم سوى بالتحدث دومًا عن المستقبل، غافلًا عن أرض الواقع وهو أن الشياطين الحمر لا يحرزوا أي تطور ملحوظ عمّا كانوا عليه مع فان خال ثم مورينيو.

الانتقام ليس فقط من قبل باريس كفريق للهزيمة، بل إن هناك معارك فردية أخرى تُعنون بالرد على المشككين، وفي هذا التقرير سنستعرض سويًا بعض من "الانتقام" المتوقع من مختلف الأطراف.

توخيل: مانشستر يونايتد ذكرى مؤلمة لنا

فرصة توخيل للانتقام

لا يعيش مانشستر يونايتد الآن أفضل فتراته، بداية تعيسة للغاية للبريميرليج وهزيمة قاسية من توتنهام وضعت رأس سولشاير قرب مقصلة الإقالة، ورغم الفوز على نيوكاسل برباعية (وإن كان ذلك قد تحقق في آخر 5 دقائق وبصعوبة)، يظل النرويجي في وضع خطير شاء أم أبى.

تواجد الثنائي ماوريسيو بوتشيتينو وماسيميليانو أليجري بدون عمل يضع سولشاير في خطر دائم، فماذا عن تضاعف حجم هذا الخطر إذا تلقى يونايتد هزيمة ثقيلة جديدة ولكن هذه المرة على الصعيد الأوروبي؟

إنها الفرصة الأكبر لتوخيل من أجل أن يأخذ بثأره حقًا من سولشاير ويونايتد، فكما منح هو الحياة للنرويجي منذ عامين في مباراة الريمونتادا، بمقدوره الآن سحبها منه وإقصائه من تدريب أحد أعظم الأندية الأوروبية في التاريخ شريطة الانتصار العريض في حديقة الأمراء.

صحيح أن الحظ وقف مع سولشاير في أكثر من مناسبة وربما هزيمة ليفربول الساحقة في نفس ليلة سقوطه أمام توتنهام كانت سببًا في منحه ثقة الاستمرار، لكن الأكيد أن هزيمة أخرى تُضعف اسم يونايتد أكثر وأكثر من شأنها أن تضعه على حافة الخطر وتجعله عرضة الإقالة، خصوصًا وأن شعورًا بفقدانه ثقة لاعبيه في غرف خلع الملابس بدأ في البزوغ.

يمكن القول في هذا الصدد أن توخيل قد يضرب عصفورين بحجر واحد، فمن جهة سينتقم من هذا النادي الذي يظهر له في كوابيسه عندما يتذكر دوري الأبطال، ومن جهة أخرى يقضي على مدرب هو نفسه من صنع اسمه بتخاذل من لاعبيه في مباراة الريمونتادا الشهيرة.

معارك دي ماريا وكافاني

لا يخفى على أحد كيف يكره آنخيل دي ماريا تجربته في مانشستر يونايتد، وكيف يكره جمهور المانيو نفسه الدولي الأرجنتيني، الأمر الممتد بينهما بعد عامه اليتيم في أولد ترافورد وتصريحاته التي لم يتوان فيها عن الهجوم بصورة دائمة على النادي وجماهيره.

عندما ساهم دي ماريا في هدفي فريقه بأولد ترافورد، احتفل بصورة مبالغ فيها تُعبر عن مشاعره المكبوتة تجاه ناديه السابق، في الوقت الذي كان الشماتة عنوان جماهير المانيو في مباراة الإياب وفي كل مناسبة يسقط فيها بي آس جي والأرجنتيني فيه.

الآن الفرصة مواتية أمام دي ماريا لاستغلال حالة يونايتد السيئة والانتقام مرة أخرى بتقديم مردود فني كبير وتدمير كتيبة أولي جونار سولشاير والاستمرار في استفزاز الجماهير الأبعد عن قلبه هو وزوجته كما سبق وأن قالت.

من جهة أخرى، يُعد إدينسون كافاني هو الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان، ورغم ذلك، قررت الإدارة التخلص منه بمجرد أن ظهر ماورو إيكاردي بصورة جيدة في منتصف الموسم الماضي، وقررت عملية إحلال وتجديد أساسها الاستغناء عن الأوروجوياني والقائد تياجو سيلفا.

بات أمام صاحب الـ31 الفرصة ليرسل رسالة إلى ليوناردو وإدارة النادي الفرنسي، أنه صحيح قد تقدم في العمر، لكن لا تزال قدرته على العطاء واللعب بأعلى مستوى موجود، وهل هناك مناسبة أفضل من مواجهة فريقهم في ملعبه بأول مباراة له بالزي الأحمر؟ إنها حتمًا محفز إضافي ومعركة خاصة للمهاجم العريق.

كافاني لا يكره جماهير باريس كما يكره دي ماريا جماهير مانشستر، فخلاف الأوروجوياني عمومًا مع الإدارة التي قررت أنه لن يقدم جديدًا، هنا الاختلاف، وهنا تختلف الحوافز والهدف واحد..